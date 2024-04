Апокалиптични сцени: Во Дубаи денеска врнеше дожд колку што обично паѓа за една година(ВИДЕО)

Силен дожд и грмотевици создадоа прилично апокалиптични сцени во Дубаи – небото во еден момент стана зелено, луксузни автомобили пливаа по улиците во порои од вода, купувачите бегаа од трговскиот центар кој почна да се полни со вода, додека властите истовремено издадоа предупредување до граѓаните да останат дома, пренесува Daily Mail.

Националниот центар за метеорологија на ОАЕ објави дека до среда во регионот ќе продолжат нестабилните временски услови со обилни врнежи од дожд и грмотевици. Многу области на Дубаи и Абу Даби, главниот град на Обединетите Арапски Емирати, беа поплавени, а полицијата и армијата ги евакуираа граѓаните во најпогодената провинција Аш Шаркија Север.

Речиси 50 летови од Дубаи се откажани од утрово, но не може да се патува ниту по главните патишта, каде што многу луѓе останаа заглавени во своите луксузни автомобили кои подоцна беа принудени да ги напуштат. Купувачите мораа да излезат и од подземните трговски центри. Упатено е и предупредување за сите жители – да бидат внимателни и да се држат настрана од поплавените подрачја.

Временските неволји беа документирани во стотици видеа и фотографии објавени на социјалните мрежи, но особено еден инфлуенсер го привлече вниманието откако се сними како се заглавува во својот Ролс Ројс додека водата ненадејно го поплави патот.

„Мојот Ролс Ројс се поплави и се заглавивме на сред пат во Дубаи. Исто како и сите мои крипто пријатели, јас сум под вода денес“, изјави претприемачот Џордан Велч.

Во друг дел од градот, снимен е порој вода како се влева од таванот во продавниците и станицата на подземната железница Онпасив, која исто така била поплавена. Патниците боси газеа низ водата за да излезат. Небото над Дубаи се затемни во текот на попладнето додека молњите блеснаа, повремено допирајќи го врвот на Бурџ Калифа, највисоката зграда во светот.

