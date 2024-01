Маск отворено призна: „Овој пат не можам да се видам себеси како гласам за Бајден“

Во неодамнешната изјава, Илон Маск, извршен директор на SpaceX и Tesla, цврсто изјави дека не го поддржува претседателот Џо Бајден на претстојните претседателски избори во САД во 2024 година. Маск, некогашен поддржувач на Бајден, очигледно претрпе значителна политичка промена.

Тој го изрази своето незадоволство од потенцијалниот реизбор на Бајден и на платформата X. Не можам да се видам себеси како гласам за Бајден овој пат, напиша тој како одговор на корисничка објава поврзана со неговото претходно интервју на CNBC во кое Маск ја изрази својата желба за „нормална особа со здрав разум“ како следен претседател на САД.

Според тоа, неодамнешните коментари на Маск се продолжение на чувствата што тој ги изрази во претходното интервју.

Маск, кој гласаше за Бајден на претседателските избори во 2020 година, наведувајќи ја како алтернатива недостатокот на одржливост на Доналд Трамп, подоцна изрази жалење за неговата одлука во мај 2021 година. Тој ја повтори својата предност за „нормален“ претседател во декември 2021 година и предложи горна старосна граница од 70 години за кандидатите за политичка функција.

