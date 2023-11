“X” ја претстави алатката за барање работа: Маск се приближува до неговата визија за „супер апликација“

Илон Маск направи уште еден амбициозен чекор кон трансформирање на X во „супер апликација“, воведувајќи нова алатка која им овозможува на корисниците да бараат работа директно на платформата. Оваа вест доаѓа во време кога се повеќе компании се свртуваат кон решенија за дигитално вработување, а X е на пат да стане центар за широк спектар на услуги за клиентите.

Новата алатка за барање работа на платформата X им нуди на корисниците можност лесно да бараат отворени позиции користејќи клучни зборови и локација, оптимизирајќи го процесот на вработување и овозможувајќи полесен пристап до пазарот на трудот. Со оваа карактеристика, Маск ја нагласува својата визија за X како платформа која ја надминува основната функционалност, интегрирајќи ги финансиските услуги, социјалните медиуми и сега – професионалниот развој.

Со воведувањето на оваа нова функционалност, X се позиционира како клучен играч во дигиталниот простор. Корисниците ќе имаат можност да управуваат со своите финансии на едно место, да комуницираат со заедницата и сега – да бараат и да аплицираат за работа. Ова би можело да значи промена на динамиката на пазарот на трудот, имајќи предвид дека X има голема корисничка база која може да се искористи за поврзување на работодавците и потенцијалните вработени на ефикасен начин.

Introducing our job search tool.



Start exploring jobs on web at https://t.co/0A5snlK8Ne. pic.twitter.com/4KS0016M5N