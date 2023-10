Apple претстави „страшно брзи“ лаптопи MacBook Pro, а еве колку чинат (ФОТО+ВИДЕО)

Како дел од својот настан „Scary Fast“, Apple претстави нови модели на MacBook Pro со чипови М3.

Apple претстави нови 14-инчни и 16-инчни MacBook Pro лаптопи, придвижувани од новиот и помоќен M3 процесор.

Почетниот и „поевтин“ модел сега е 14-инчен лаптоп со стандарден M3 чип и без Touch Bar. Тој е наследник на 13-инчниот M1 MacBook Pro модел, со самото тоа што е поголем и поскап.

Бидејќи внатре се надградени со големо подобрување во формата на споменатите M3 чипови, надвор од овие лаптопи (поточно, само моделите со чипови M3 Pro и M3 Max) имаат и Space Black варијанта, во споредба со Space Grey варијантата за други модели.

Компанијата посочува дека 16-инчниот MacBook Pro, со процесорот M3 Pro, треба да издржи 22 часа со едно полнење. Моделите од 14 инчи имаат помали батерии и ќе траат помалку време, како и варијантите M3 Max, за кои Apple не даде специфики.

14-инчниот M3 MacBook Pro е најголемото подобрување во однос на неговиот претходник. Ги нема дебелите рамки што ги имаше 13-инчниот MacBook, а тука е и Liquid Retina XDR дисплејот.

Лаптопите се надградени со три Thunderbolt 14 порти, HDMI порта и MagSafe конектор за полнење. Екраните нудат до 600 nits осветленост, што е за 20% повеќе од претходните модели.

Кога станува збор за цените, основниот 14-инчен M3 MacBook Pro започнува од 1.599 долари (8 GB унифициран простор + 512 GB простор), додека моделот од 1 ТБ чини неверојатни 200 долари повеќе.

