Телескопот Џејмс Веб откри објекти со големина на Јупитер кои слободно лебдат во вселената

Вселенскиот телескоп Џејмс Веб ги забележа „планетите“ со големина на Јупитер, кои слободно лебдат во вселената, неповрзани со која било ѕвезда.

Она што е интригантно за ова откритие е тоа што овие објекти изгледаат како да се движат во парови, а астрономите се обидуваат да откријат зошто, јавува Би-Би-Си.

Телескопот забележа околу 20 пара во новото истражување на маглината Орион.

Тие се наречени Jupiter Mass Binary Objects, скратено „JuMBOs“.

New space images!🤩



The NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope has added detailed images of the Orion Nebula to our ESASky application.



Zoom into this region with a rich diversity of phenomena including protostars, brown dwarfs and even free-floating planets! pic.twitter.com/In4FQk8hrX