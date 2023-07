МИСТЕРИОЗНА СМРТ: Почина белорускиот министер одговорен за апсењето на новинарот Проташевич

Белорускиот министер одговорен за илегално пренасочување на летот на Рајанер за апсење на опозицискиот новинар Роман Проташевич почина мистериозно.

Алексеј Авраменко ненадејно почина на 4 јули на 46-годишна возраст, објави државната новинска агенција Белта, повикувајќи се на информации од владата.

Агенцијата не ја објави причината за смртта.

Авраменко беше државен министер за транспорт и врски и во тоа својство стоеше зад нелегалното пренасочување на патничкиот лет FR4978 до аеродромот во Минск на 23 мај 2021 година додека патуваше од Атина до Вилнус.

Властите го уапсија опозицискиот активист и новинар Проташевич и неговата девојка Софија Сапега, во потег што наиде на осуда од Западот.

Авраменко е роден во Минск во 1977 година. Работел во изградба и одржување на патишта пред да извршува неколку позиции во Министерството за транспорт.

