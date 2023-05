Сорос ги продаде сите акции на Tesla и го намали својот удел во Rivian Automotive

Инвестициската фирма на Џорџ Сорос го намали својот удел во производителот на електрични возила, намалувајќи го својот удел во Rivian Automotive Inc. под 90%. Компанијата го продаде својот удел и во Tesla Inc.

Soros Fund Management продаде околу 10,8 милиони акции на Ривиан во првиот квартал, намалувајќи ја вредноста на уделот на 55,4 милиони долари. Останатите 3,6 милиони акции сочинуваат околу 1,1% од портфолиото на акции на Сорос од околу 5 милијарди долари, кое падна за околу 687 милиони долари во првиот квартал.

Компанијата со седиште во Њујорк, исто така, го продаде целиот свој удел од 16 милиони долари во Tesla, откако презеде нов удел во 2022 година. Ги намали другите технолошки позиции, вклучително и уделите во Alphabet Inc., Amazon. com Inc., Salesforce Inc. и Intuit Inc.

Ривиан е намален за околу 90% на крајот на годината од својот врв во ноември 2021 година.

Сорос (92), чие богатство се проценува на 8,5 милијарди долари, според индексот на милијардери на Блумберг. Тој инвестираше милијарди во своите филантропски акции и го искористи своето богатство за финансирање на групи кои промовираат демократија, човекови права и прогресивна политика преку неговите Фондации Отворено општество. Најголемиот дел од имотот на неговата фирма припаѓа на фондации, а не на семејството Сорос.