Дилан издава концертен албум

Познатиот американски кантавтор Боб Дилан најави дека на 2 јуни ќе го објави концертниот албум „Shadow Kingdom“ со песни од истоимениот концертен филм од 2021 година.

Албумот Shadow Kingdom го прикажува Дилан кој изведува верзии на песни од 21-от век од неговиот обемен каталог, вклучувајќи ги омилените на обожавателите „Forever Young“ и „It’s All Over Now, Baby Blue“, како и скапоцени камења како „Queen Jane Approximately“ и „The Wicked Messenger’“, се наведува на веб-страницата на музичарот.

Еден од највлијателните автори на популарна музика, поет и добитник на Нобеловата награда за литература, чија кариера трае повеќе од шест децении, најави дека на 6 јуни на интернет ќе се појави придружениот филм „Shadow Kingdom“ во режија на Алма Харел.

Филмот беше снимен на сцената во Санта Моника, кога турнејата беше накратко прекината поради пандемијата на коронавирус, а Дилан изведе 13 песни од првиот дел од кариерата во клупска атмосфера со музичари кои гo придружуваа.

Дилан најави и дека како дел од турнејата „Rough And Rowdy Ways“ доаѓа во Европа на серија концерти, почнувајќи од Порто на 2 јуни, преку Сан Себастијан, Мадрид, Монтре, Марсеј, Милано и други градови, до Рим на 9 јули.