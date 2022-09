Доларот е безбедно засолниште оваа година бидејќи ризичните средства се распаѓаат

Растечкиот долар сега е единствената можна заштита од она што се претвора во најголемото уништување на вредноста на акционерите од глобалната финансиска криза.

Со оглед на тоа што глобалните акции веќе изгубија 23 трилиони долари оваа година, инверзната врска на американската валута со ризичните средства ја прави единствениот играч во градот барем до крајот на 2022 година, според Citigroup Inc. Canadian Imperial Bank of Commerce вели дека доларот е поставен да продолжи, додека Brown Brothers Harriman & Co. вели дека глобалната позадина продолжува да ја фаворизира американската валута.

Доларот оваа година е во обратна корелација со акциите

„Единственото место за криење е готовина во американски долари“, напишаа стратезите на Citi, вклучувајќи ги Џејми Фахи и Адам Пикети, во истражувачката белешка во четвртокот. Ќе биде потребна „длабока рецесија“ за американската инфлација значително да се намали, што ќе имплицира продолжен пад на корпоративните профити и акции пред Федералните резерви да се движат во спротивна насока, велат тие.

Индексот на Bloomberg Dollar Spot Index, кој ја следи американската валута во однос на 10 глобални валути, е зголемен за повеќе од 11 отсто оваа година, што е рекорден годишен пораст во податоците собрани од Bloomberg кои датираат од 2004 година.

Доказите за опустошувањето предизвикано од апрецијацијата на доларот беа прикажани оваа недела на девизните пазари. Доларот се зголеми откако повисоките од очекуваните податоци за инфлацијата во САД во вторникот ги наведоа трговците повторно да ги поттикнат облозите дека ФЕД ќе ги зголеми стапките, намалувајќи го глобалното расположение за ризик.

Јенот, кој веќе ослабе на најниско ниво во последните 24 години, падна само помалку од внимателно следеното ниво од 145 јени за долар, додека кинескиот јуан падна за повеќе од седум, а канадската валута падна на најслабата стапка во речиси две години. Австралискиот долар е на работ на новото повеќегодишно најниско ниво.

Стратезите велат дека е малку веројатно дека ќе има некакво олеснување од доминацијата на доларот.