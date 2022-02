Тиесто во Скопје на 16-ти јуни на стадионот на АРМ

Најголемиот регионален настан на електронска музика ова лето ќе се случи во Скопје со најголемата и најконзистентна ѕвезда на електронската музика на сите времиња, Тиесто.

Тој доаѓа во Скопје на 16-ти јуни на стадионот на АРМ.

На светската музичка сцена Тиесто важи за многу повеќе од диџеј и продуцент, статус што го заслужи уривајќи ги сите рекорди за секое негово издание.

Tиесто е единствениот артист кој гордо и заслужено во последниве неколку години ги носи титулите, „The Pope of EDM“ и „The greatest DJ of all time“, според магазинот Mixmag, „No. 1 DJ“ според магазинот Rolling Stone и „The Godfather of EDM“ според Billboard.