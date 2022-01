Google започнува да тестира опција која ќе ги воодушеви гејмерите

За почеток, Google Play Games ќе бидат достапни само на неколку пазари и нема да бидат достапни сите игри.

Минатата година Google најави голем новитет за сите сопственици на Android и персонални компјутери – игрите достапни на Google Play ќе може да се играат и на компјутер. Тогаш беше најавено дека оваа опција ќе стане достапна во текот на 2022 година, а оваа недела направија голем чекор во таа насока. Имено, тие објавија дека првата тест верзија на Google Play Games пристигнува на компјутерите на корисниците на пазарот во Хонг Конг, Тајван и Јужна Кореја.

Сите заинтересирани за овие пазари сега можат да се пријават за тестирање на мобилни игри на своите компјутери, а за очекување е оваа опција наскоро да стане достапна и на другите пазари, пред да се објави конечната верзија која ќе биде наменета за сите.

Благодарение на апликацијата Google Play Games, толку многу од најпопуларните игри во кои корисниците на телефони и таблети со Android досега можеа да уживаат само на мали екрани, сега ќе бидат достапни и на големи лаптоп и десктоп екрани. Исто така, игрите ќе можат да ги контролираат со тастатурата и контролерот, што во некои случаи ќе обезбеди многу подобро искуство во играњето.

Сите податоци од играта ќе можат да се синхронизираат помеѓу платформите, така што играта започната на Android ќе може да продолжи на компјутер, снимени игри, сите достигнувања од игрите итн.

Првично, покрај тестирањето на мал број пазари, ќе бидат достапни и ограничен број игри, вклучувајќи и некои попопуларни наслови како што се Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration и Three Kingdoms Tactics.