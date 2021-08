7️⃣ Red Cards in the 1st Matchday of Serie A new season so far 😨



🟨🟥 Miguel Veloso (VER)

🟨🟥 Stefan Strandberg (SAL)

🟨🟥 Roberto Soriano (BOL)

🟨🟥 Jerdy Schouten (BOL)

🟥 Victor Osimhen (NAP)

🟥 Bartlomiej Dragowski (FIO)

🟨🟥 Nicolò Zaniolo (ROM) pic.twitter.com/ko8ftqFqm3