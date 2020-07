Поплава во Загреб, пожарникарите добиле илјадници повици

Силно невреме синоќа ја зафати западна Хрватска и Загреб, а поројниот дожд предизвика поплави во центранлиот дел на главниот град.

Last night, Zagreb is underwater in historic flood.🌧🌊 #Zagreb has been inundated with epic rainfall, flooding and devastating streets, shops, homes & businesses in a city centre. #ZagrebFlooding #floods pic.twitter.com/q1prRZdF1H

