Нема лаги, нема измама: Тој ќе знае дали сте ги измиле рацете

Apple Watch наскоро ќе им помогне на своите корисници да проценат дали доволно темелно ги измиле рацете за да спречат ширење на коронавирус.

the new Apple WatchOS has "handwashing detection" to help you wash for 20 seconds #WWDC20 #WWDC2020 pic.twitter.com/A8t0a14C1B

— Chris Fox (@thisisFoxx) June 22, 2020