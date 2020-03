Microsoft ќе ги паузира опционите Windows 10 апдејти од мај 2020 година

Поради тоа што сè повеќе луѓе работат од дома, императив е производите на Microsoft да бидат што е можно посигурни. Затоа, гигантот од Редмонд одлучи да им овозможи на корисниците да можат да ги одложат ажурирањата на оперативниот систем.

Барем кога станува збор за она унапредување кое не влијае на работата на системот кај корисниците, но им овозможува поголема контрола над она, што и кога ќе биде унапредено на нивниот уред. Microsoft најави дека ваквата одлука ќе стапи на сила од мај.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ.

— Windows Update (@WindowsUpdate) March 24, 2020