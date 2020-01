Скопје и Сараево најзагадени балкански градови, исклучок се Љубљана и Подгорица

Главниот град на Босна и Херцеговина, Сараево, со денови е на врвот на листата на градови со најнеквалитетен воздух. Ситуацијата не е многу подобра и кога станува збор за другите градови од поранешна Југославија.

Пред три дена Сараево беше најзагадениот град на планетата со индекс на загадување дури 597.

Овој факт влијаеше многу активисти и обични граѓани да реагираат, па дури и шведската амбасада во Босна се појави на „Твитер“, наведувајќи дека Сараево се наоѓа во сопствена категорија на загадување. Амбасадата повика на итна акција.

Unfortunately, on planet Earth #Sarajevo is now in a category of its own when it comes to bad air quality. Urgent action is required. We will continue our support in the envi sector. #SwedenInBiH @UNDPBiH @hbs_sarajevo @vladaks_ pic.twitter.com/YvwKudwlL9

— Sweden in BiH (@SwedenBiH) January 11, 2020