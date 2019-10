Величенствено шоу во чест на Ганди на „Бурџ Калифа“ во Дубаи (видео)

Највисокиот облакодер во светот се покажа во целата своја величенственост по повод 150-годишнината од раѓањето на Махатма Ганди со волшебно аудио-визуелно шоу во средата, пренесува „Спутник“.

Видео од облакодерот „Бурџ Калифа“ во Дубаи,, осветлен со живописни бои и слики на Махатма Ганди заедно со националното знаме на Индија, користејќи врвна проекција и ласерска технологија, ја воодушеви јавноста.

بطريقة لطيفة ، يمكنك هز العالم-غاندي. نضيء #برج_خليفة إحياءًا لذكرى المهاتما غاندي في ذكرى ميلاده المائة والخمسين

In a gentle way, you can shake the world.- Gandhi. #BurjKhalifa lighting up in memory of Gandhi’s 150th birth anniversary pic.twitter.com/JJFRiXv9pH

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) October 2, 2019