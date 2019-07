Ова станува сериозно: Меркел и по третпат се тресеше(видео)

Германската канцеларка Ангела Меркел повторно имаше напад на треперење за време на приемот на финскиот премиер Анти Рине во Берлин, објави Ројтерс.

Во изминатиот месец, по трет пат е забележано дека Меркел има проблеми додека стоеше.

Тоа се случи за прв пат кога таа го пречека украинскиот претседател Володимир Зеленски, додека ja слушаше интонацијата на химната на силното сонце.

На таа снимка се гледа како Меркел се тресе и како да и е тешко да одржи рамнотежа, а потоа таа рече дека се опоравила откако ја испила водата.

Вториот пат се тресеше за време на церемонијата на назначување на новиот министер за правда во Берлин, покрај Френк-Волтер Штајнмаер, кога можеше да се види како Меркел ги држи рацете и се обидува да го смири трепетот. По две минути, таа се смири и се ракуваше со новиот министер за правда.

По овие два настани, германската канцеларка Ангела Меркел рече дека ги разбрала прашањата на новинарите за нејзиното здравје, но истакнала дека се чувствува добро.

#BREAKING: #Germany's #Merkel again phisically shaking, as she welcomes Finnish PM at the chancellery and the band is playing anthem's

pic.twitter.com/IOwFUDVvJ5

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 10, 2019