Кога купуваме стан, прво ја гледаме цената на квадратот. Потоа ја прашуваме банката колкава ќе биде ратата.

Стан од 100.000 евра, купен со учество од 20.000 евра и кредит на 30 години, во илустративна пресметка со камата од 5 проценти достигнува вкупен трошок од речиси 175.000 евра. Тоа е износ еднаков на околу 239 целосни плати од 45.000 денари, односно речиси 20 години заработка.

Но, помеѓу купопродажната цена и последната уплата постои уште една бројка што заслужува внимание. Колку вкупно ќе издвоиме за домот и на колку наши плати одговара тој износ?

Стан од 100.000 евра може да ве чини речиси 175.000

Да претпоставиме дека купувате стан од 100.000 евра, плаќате 20.000 евра сопствено учество, а преостанатите 80.000 евра ги обезбедувате со станбен кредит.

За споредбата користиме годишна номинална каматна стапка од 5 проценти, непроменета во целиот период, со еднакви месечни рати.

Рок на отплата Месечна рата Вкупна камата Вкупно платено со учеството 15 години 633 € 33.874 € 133.874 € 20 години 528 € 46.712 € 146.712 € 25 години 468 € 60.302 € 160.302 € 30 години 429 € 74.605 € 174.605 €

Износите се заокружени, а вкупните износи се пресметани со незаокружени рати. Примерот не претставува банкарска понуда и не вклучува провизии, осигурување и други дополнителни трошоци.

Со продолжување на рокот од 15 на 30 години, месечната рата се намалува за околу 203 евра. Но, вкупната камата се зголемува за приближно 40.730 евра.

Помалата рата го олеснува месечниот буџет, а подолгиот рок ја зголемува вкупната цена на финансирањето.

Речиси 20 години заработка со плата од 45.000 денари

Колку плати се потребни за да се заработат 174.605 евра?

При пресметковен курс од 61,5 денари за евро, станува збор за околу 10,74 милиони денари.

Месечна нето-плата Број на целосни плати Еквивалент во години заработка 30.000 денари 358 29,8 години 45.000 денари 239 19,9 години 60.000 денари 179 14,9 години 80.000 денари 134 11,2 години 100.000 денари 107 8,9 години

Ова е споредба со денешна непроменета плата, а не предвидување колку години реално ќе го отплаќате кредитот. Во износот е вклучено и почетното учество, кое може да потекнува од претходни заштеди, продажба на имот или семејна помош.

Пресметката не ги зема предвид идниот раст на платата, инфлацијата и временската вредност на парите. Таа покажува на колку денешни месечни заработки одговара вкупниот номинален трошок.

Една плата и две плати прават голема разлика

Ратата од околу 429 евра изнесува приближно 26.412 денари.

За лице со нето-плата од 45.000 денари, тоа се околу 59 проценти од месечниот приход. За домаќинство со две такви плати, ратата би зафаќала околу 29 проценти од заедничките примања.

Тоа не значи дека банката би одобрила кредит во секоја од овие ситуации. Одобрувањето зависи од кредитоспособноста, другите обврски и важечките услови.

Но, разликата покажува зошто истата рата може да биде поднослива за едно домаќинство, а голем товар за друго.

Проверете што се случува по фиксната камата

Во примерот каматата останува 5 проценти во сите 30 години.

Кај реалните понуди, фиксната камата може да важи само во почетниот период, по што следува променлива стапка. Таква структура имаат и јавно објавените станбени понуди на домашни банки.

Затоа, пред потпишување побарајте пресметка колкава би била ратата и со повисока камата. Проверете ги и стапката на вкупни трошоци, осигурувањето, провизиите и условите за предвремена отплата.

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По последната рата останува и имот

Каматата не е единствениот трошок. Опремувањето, одржувањето, поправките и данокот на имот дополнително го оптоваруваат буџетот.

Од друга страна, семејството го користи станот за живеење и располага со имот чија пазарна вредност може да расте или да се намалува. Затоа, вкупно платениот износ не треба да се изедначува со изгубени пари.

Пред купувањето, покрај прашањето „Можам ли да ја платам ратата?“, вреди да поставите уште едно.

Колку пари ќе ни остануваат за живот откако ќе ја платиме?

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.