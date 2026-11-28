Македонскиот пазар на труд се соочува со длабок структурен парадокс. Додека официјална статистика бележи речиси 90.000 невработени лица во земјава, Владата континуирано ги отвора вратите за работна сила од странство поради недостиг на кадар во клучните стопански гранки.

Според најновото соопштение на Државниот завод за статистика за третото тримесечје од 2026 година, во државата има вкупно 89.593 невработени лица, со што стапката на невработеност изнесува 11,2 отсто. Иако бројот на невработени бележи благ пад од 0,5 проценти на квартално и 2,4 проценти на годишно ниво, вкупниот број на вработени изнесува 708.182 лица (стапка на вработеност од 46,5 проценти).

Дополнително, загрижува фактот што 103.177 лица работат неформално (на црно), што претставува квартален пораст од 2,1 отсто, пред сè поради сезонските ангажмани во земјоделството (56,4 %) и градежништвото (16 %).

Квотата за странци годинава скокна на 13.000, се чека одлуката за 2027 година

И покрај десетиците илјади граѓани без формално вработување, домашните компании се жалат дека нема кој да работи. Како одговор на притисокот од бизнис-секторот, Владата на почетокот на 2026 година утврди квота од 10.000 работни дозволи за странци, но на крајот на септември, три месеци пред истекот на годината, донесе измена со која годишната квота ја зголеми на 13.000 странски работници.

Според Законот за вработување и работа на странци, законскиот максимум на квотата може да достигне до 5 отсто од вкупно вработеното население во државата (што би значело над 35.000 работници). Квотата за 2027 година Владата традиционално ја носи во јануари наредната година врз основа на потребите на стопанството, при што очекувањата на работодавачите се таа да остане на високо ниво или дополнително да се зголеми.

Зошто увезуваме работници покрај толку невработени?

Економистите и стопанствениците посочуваат неколку клучни причини за ваквата контрадикторна слика на пазарот на труд:

-Структурна неусогласеност и вештини: Профилот на невработените во евиденцијата често не одговара на реалните потреби на компаниите. Најголем дефицит има кај занаетчиските и оперативните струки — во градежништвото, преработувачката индустрија, угостителството, туризмот и трговијата, каде што најчесто се ангажираат работници од Непал, Бангладеш, Индија, Турција и Филипините.

-Иселувањето на работоспособното население: Голем дел од најпродуктивната и квалификувана работна сила веќе замина на работа во земјите од Европската Унија, оставајќи празнина која тешко се пополнува со преостанатиот кадар дома.

-Ниски плати и услови за работа: Дел од домашните невработени одбиваат да работат за минимална плата или во тешки услови, особено кога имаат алтернатива да работат сезонски во странство или да остваруваат приходи во сивата економија.

-Сива економија и пасивни баратели: Дел од оние што статистички се водат како невработени или неактивни всушност работат непријавени — податок што го потврдува и бројката од над 103.000 неформално вработени граѓани.

Додека институциите не најдат начин да ги активираат домашните невработени преку преквалификации, сузбивање на работата на црно и поатрактивни плати, трендот на увоз на работна сила од Азија и регионот само ќе се засилува.