Ова го појасни министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски на седницата за пратенички прашања на 26 ноември, откако предложените законски измени отворија дилеми во јавноста за иднината на вториот пензиски столб.

Парите што вработените секој месец ги издвојуваат во вториот пензиски столб нема да бидат укинати, и покрај предложените измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Шесте проценти од бруто-платата што се префрлаат во приватните пензиски фондови остануваат, но нивното регулирање се предвидува во друг закон.

Прашањето е особено важно за стотици илјади вработени во Македонија, кои секој месец издвојуваат дел од својата бруто-плата за идната пензија.

Но, колку пари всушност се префрлаат на нивните индивидуални пензиски сметки и дали знаат колку средства имаат акумулирано досега?

Колку пари од платата одат во приватните пензиски фондови?

За членовите на вториот пензиски столб, шест проценти од основицата за пресметка на придонесите се насочуваат во задолжителниот приватен пензиски фонд во кој членуваат.

Кај вработен со бруто-плата од 60.000 денари, тоа значи 3.600 денари месечно, односно 43.200 денари годишно.

Еве колку изнесуваат издвојувањата при различни бруто-плати:

Бруто-плата Месечно издвојување Годишно издвојување 40.000 денари 2.400 денари 28.800 денари 50.000 денари 3.000 денари 36.000 денари 60.000 денари 3.600 денари 43.200 денари 80.000 денари 4.800 денари 57.600 денари 100.000 денари 6.000 денари 72.000 денари

За вработен со непроменета бруто-плата од 60.000 денари, во период од 30 години вкупните издвојувања би изнесувале речиси 1,3 милиони денари, односно над 21.000 евра, без да се земат предвид приносите од инвестирањето и надоместоците што ги наплатуваат пензиските друштва.

Каде завршуваат овие пари?

За разлика од првиот пензиски столб, од кој се финансираат пензиите на сегашните пензионери, средствата во вториот столб се евидентираат на индивидуални сметки на членовите.

Пензиските друштва ги инвестираат овие средства во државни обврзници, акции, инвестициски фондови и други финансиски инструменти, согласно законските ограничувања.

Целта е во текот на работниот век средствата да се зголемуваат преку остварените приноси. Сепак, нивната вредност може да се менува во зависност од движењата на финансиските пазари.

Како да проверите колку пари имате за пензија?

Граѓаните не мора да чекаат да се пензионираат за да дознаат колку средства имаат на својата индивидуална пензиска сметка.

Преку пензиското друштво во кое членуваат можат да добијат увид во состојбата на сметката, уплатените придонеси, остварените приноси и наплатените надоместоци.

Редовната проверка е важна и за да се утврди дали придонесите се евидентираат навремено.

Што ќе се промени со новите законски измени?

Според појаснувањето на министерот Велковски, предложените измени не значат укинување на издвојувањето на шесте проценти во вториот пензиски столб, туку пренесување на регулирањето на оваа материја во друг закон.

Конечните ефекти од реформите ќе зависат од содржината на усвоените законски решенија.

За граѓаните, сепак, останува едно важно прашање. Колкумина знаат колку пари имаат на својата пензиска сметка, иако секој месец таму завршува значителен дел од нивната заработка?