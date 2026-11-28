Дозволениот минус е практичен кога треба да покриете трошок неколку дена пред плата. Проблемот настанува кога позајмените пари ќе почнете да ги сметате за дел од сопствениот буџет.

Платата пристигнува, покрива дел од минусот, а по плаќањето на сметките повторно се враќате во негативно салдо. Ако ова се повторува со години, дозволеното пречекорување може да стане постојан трошок. Плаќате камата, но долгот останува.

На пример, ако на сметката имате 5.000 денари, а банката ви одобрила минус од 60.000 денари, расположливите средства може да изгледаат како 65.000 денари. Но, само 5.000 се ваши. Остатокот е задолжување.

Колку пари одат само за камата?

За пример, да претпоставиме годишна каматна стапка од 12 проценти, при непроменет искористен минус во текот на целата година.

Ова е пресметковен пример, а не актуелна понуда или просечна каматна стапка на банките.

Постојано искористен минус Камата за една година Камата за пет години 30.000 денари 3.600 денари 18.000 денари 60.000 денари 7.200 денари 36.000 денари 100.000 денари 12.000 денари 60.000 денари 150.000 денари 18.000 денари 90.000 денари

Пресметката претпоставува редовно плаќање на каматата, непроменета стапка и искористеност, без дополнителни надоместоци и без додавање на каматата кон долгот.

Тоа значи дека за постојано искористени 100.000 денари, по пет години би платиле 60.000 денари само за камата, а и понатаму би должеле 100.000 денари.

Лимитот и искористениот минус не се исто

Одобрениот лимит не значи дека целиот износ е искористен. За каматата е важно колку пари навистина должите и колку долго.

Ако имате дозволен минус од 100.000 денари, но во просек користите 30.000 денари, не треба да ја пресметувате каматата како постојано да должите 100.000.

Кога ќе пристигне платата, негативното салдо се намалува. Со следните плаќања може повторно да се зголеми. Затоа, точниот трошок зависи од движењето на сметката и договорениот начин на пресметка.

Банките може да имаат и дополнителни надоместоци. Стопанска банка, на пример, на својата страница наведува годишен трошок за обновување на лимитот. Проверете ги договорот и тарифникот на вашата банка.

Дали кредит на рати може да биде поевтин?

Можно е, но споредбата треба да ги опфати вкупниот трошок и можноста редовно да ја плаќате ратата.

Да претпоставиме дека минус од 100.000 денари го затворате со потрошувачки кредит на 36 месеци, со фиксна годишна номинална камата од 8 проценти и без дополнителни трошоци.

Во овој илустративен пример:

Месечната рата би била околу 3.134 денари .

. Вкупната камата би изнесувала околу 12.811 денари .

. По последната рата, долгот би бил целосно отплатен.

За споредба, постојан минус од 100.000 денари со камата од 12 проценти би чинел 36.000 денари камата за три години, а главнината би останала.

Разликата е што ратата враќа и дел од позајмените пари. Затоа бара поголем месечен износ од самото плаќање камата на минусот.

Пред одлуката споредете ги стапката на вкупни трошоци, провизиите, евентуалното задолжително осигурување и вкупниот износ за враќање.

Внимавајте да не останете и со кредит и со нов минус

Ако со кредит го покриете минусот, а потоа повторно го искористите ослободениот лимит, ќе имате две обврски.

Затоа, со банката разговарајте и за намалување или укинување на дозволеното пречекорување. НЛБ Банка, на пример, за затворање предвидува барање за укинување и подмирување на целокупното минусно салдо.

Друга можност е постепено да го намалувате искористениот минус од сопствените приходи. Клучно е намалениот долг да не го повлекувате повторно следниот месец.

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За почеток, проверете ги изводите за последните 12 месеци и соберете ја наплатената камата за дозволеното пречекорување. Таа бројка ќе ви покаже колку ве чини навиката секој месец да ја пречекувате платата во минус.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.