Разликата е во тоа дали сте купиле исправен производ по промотивна цена или производ со конкретен недостаток за кој претходно сте биле информирани и изрично сте се согласиле.

Производот бил намален за Блек фрајдеј, но тоа само по себе не ви ги одзема законските права ако се покаже несоодветен. Ознаката „на акција“ не е доволна причина трговецот да одбие рекламација за недостаток за кој одговара според законот.

Попустот ја менува цената, не ветените својства

Купувате правосмукалка намалена од 8.000 на 6.000 денари. По неколку користења престанува да работи, иако сте постапувале според упатството.

Во таква ситуација, фактот дека сте платиле 2.000 денари помалку не го решава прашањето за одговорноста на продавачот. Треба да се утврди причината за проблемот и дали постои несообразност.

Примерот е илустративен, а не опис на конкретна продавница или производ.

Законот предвидува исклучок за одредено отстапување од својствата на стоката ако купувачот бил посебно информиран за него и изрично го прифатил при склучувањето на договорот. Општ натпис „намалена цена“ не го објаснува конкретниот недостаток.

На пример, гребаница на куќиштето што сте ја прифатиле не е исто што и подоцна откриен проблем со функционирањето.

Две години не значат покривање на секое оштетување

Организацијата на потрошувачите на Македонија објаснува дека трговецот одговара за несообразност што се покажува во рок од две години од предавањето на стоката, под законските услови.

Ова се однесува на недостаток што постоел при предавањето или произлегува од причина што постоела тогаш. Не значи дека секое кршење, неправилно користење или подоцнежно оштетување автоматски паѓа на товар на трговецот.

ОПМ наведува и дека потрошувачот треба да го извести трговецот за забележаната несообразност во рок од 60 дена од откривањето.

Практично, реагирајте веднаш кога ќе го забележите проблемот.

Поправка, замена или враќање пари?

Законот предвидува бесплатно отстранување на несообразноста преку поправка или замена, како и намалување на цената или раскинување на договорот под соодветните услови.

Тоа не значи дека при секој недостаток веднаш следува враќање пари. Важни се природата на проблемот, можноста за поправка или замена и постапувањето на трговецот. Неопходните трошоци за бесплатно отстранување на несообразноста ги опфаќаат и превозот, работната рака и материјалите.

Зачувајте ја сметката и опишете го проблемот

Поднесете рекламација во која ќе наведете кога сте го купиле производот, кога се појавил недостатокот и како се манифестира.

Приложете доказ за купувањето и, кога помага, фотографија или видео. Побарајте потврда за прием на рекламацијата, а ако производот се презема, документ со опис на неговата состојба.

ОПМ посочува дека сметката помага да се докаже кога и каде е купена стоката. Корисни се и декларацијата, спецификациите и упатството. Законската одговорност за сообразност треба да се разликува од дополнителната трговска гаранција.

Неисправен производ и премислување се различни ситуации

Ако производот работи, но веќе не ви се допаѓа, тоа е друго прашање. Правата зависат од начинот на купување, применливите правила и условите за враќање.

Затоа пред плаќање проверете ги и понудата и документите. Како што покажавме кај поголемото пакување што не е секогаш поисплатливо, пониската цена сама по себе не ја одредува вредноста на купувањето.

Ако плаќате со кредитна картичка, вклучете го и трошокот за отплата на задолжувањето.

Попустот може да биде добра зделка. Но ако производот има недостаток, не прифаќајте дека намалената цена автоматски значи и откажување од вашите права.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.