Во илустративен пример со почетен долг од 100.000 денари, по две години редовни уплати остануваат уште околу 37.075 денари за враќање. И тоа без ниту едно ново купување.

Секој месец плаќате 5% од задолжувањето на кредитната картичка и очекувате долгот постепено да исчезне. Но тоа не значи дека ќе го затворите за 20 месеци. Како што се намалува салдото, може да се намалува и минималната уплата, додека каматата продолжува да се пресметува.

Зошто 5% месечно не значи отплата за 20 месеци?

Кај револвинг картичките, минималната месечна обврска често се определува како процент од задолжувањето. Домашните банки имаат објавени производи со минимум од 5%, но основицата и дополнителните услови се разликуваат по картичка.

Ако процентот се пресметува од преостанатото салдо, уплатата со текот на времето станува помала.

Пет проценти од 100.000 денари се 5.000 денари. Од 60.000 денари се 3.000 денари, а од 40.000 денари се 2.000 денари. Притоа, каматата и другите применливи ставки влијаат врз износот што навистина го должите.

Затоа оваа отплата се разликува од кредит со фиксна рата и однапред определен датум на последно плаќање.

Колку долг останува по две години?

Да претпоставиме дека почетниот долг е 100.000 денари, а каматата е 1% месечно. Во нашиот модел, прво се додава каматата, а потоа се уплаќаат 5% од така добиеното салдо.

Период Вкупно уплатено дотогаш Преостанат долг По првиот месец 5.050 денари 95.950 денари По 12 месеци Околу 48.768 денари Околу 60.889 денари По 24 месеци Околу 78.462 денари Околу 37.075 денари

Илустративен математички модел на Денар, а не услови на конкретна банка. Нема нови трансакции, членарини, провизии, доцнења или бескаматен период. Не е поставен минимален денарски праг. Конкретниот договор може поинаку да ја определува основицата за плаќање.

По две години сте уплатиле околу 78.462 денари, но почетниот долг се намалил за околу 62.925 денари. Разликата од околу 15.537 денари е пресметаната камата.

Во 24-тиот месец уплатата веќе е околу 1.951 денар. Месечниот товар станува полесен, но и преостанатиот долг се намалува побавно.

Новото купување може да го врати долгот назад

Примерот претпоставува дека картичката повеќе не ја користите.

Ако по уплатата повторно плаќате со неа, на тој начин користите повторно дел од ослободениот кредитен лимит. Така, може редовно да ја исполнувате минималната обврска, а задолжувањето да останува слично или повторно да расте.

Затоа изводот треба да го гледате како целина, односно почетно салдо, камата, уплати, нови трансакции и крајна состојба.

Како и кај кредитот со пониска камата, но поголем вкупен трошок, една издвоена бројка не ја покажува целата цена.

Што менува повисоката месечна уплата?

Со ист почетен долг и иста претпоставена камата, ако наместо опаѓачкиот минимум се плаќаат по 6.000 денари месечно, долгот во моделот се затвора со 19 плаќања. Последното е помало, околу 1.946 денари, а вкупната камата е околу 9.946 денари.

Оваа пресметка исто така претпоставува дека нема ново трошење и дополнителни трошоци.

Износот што можете да го плаќате треба да одговара на реалниот буџет. Ако и минимумот станува проблем, контактирајте ја банката навреме, пред доцнењето да доведе до дополнителни трошоци за наплата.

Минималната уплата покажува колку треба да платите овој месец. За да знаете кога ќе го затворите долгот, проверете како се пресметуваат каматата и обврската и дали продолжувате да ја користите картичката.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.