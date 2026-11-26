Бројот на сметки не го удвојува осигурениот износ. За пресметката е важно колку вкупно поседува едно лице во истата институција.

Ако имате 20.000 евра на еден депозит и уште 15.000 евра на друг во истата банка, тоа не значи дека сите 35.000 евра се покриени од Фондот за осигурување на депозити. Лимитот е до 30.000 евра во денарска противвредност по депонент во една банка, а во него се пресметуваат и главницата и каматата.

Два депозита, еден заеднички лимит

Да земеме поедноставен пример со едно физичко лице што има два депозита во иста банка.

Ставка Износ Прв депозит 20.000 евра Втор депозит 15.000 евра Вкупни депозити 35.000 евра Максимално обесштетување од Фондот 30.000 евра во денарска противвредност Износ над лимитот 5.000 евра

Илустративен пример на Денар. Се претпоставува дека депозитите ги исполнуваат условите за обесштетување, нема обврски кон банката и нема дополнителна камата што ја менува вкупната состојба.

Фондот во својот правилник објаснува дека основица е состојбата на вкупните депозити во истата банка, без оглед на нивниот број и валутата. Отворање уште една сметка во друга експозитура на истата банка не создава нов лимит.

А што ако парите се во две различни банки?

Лимитот се применува по депонент, по банка.

Ако во примерот 20.000 евра се во банка А, а 15.000 евра во друга банка Б, секој од двата износа е под лимитот од 30.000 евра во соодветната банка. Тоа важи под претпоставка дека двата депозита ги исполнуваат законските услови.

Оваа разлика е важна при планирање поголема заштеда. Сепак, пред распределување средства проверете ги и каматите, надоместоците и условите за располагање со парите.

Во лимитот влегува и каматата

Ако главницата е точно 30.000 евра, каматата не добива дополнителен, посебен лимит над таа сума.

Законот предвидува во обесштетувањето да се пресметуваат главницата и соодветната камата до релевантниот датум. Исплатата се врши во денари, а девизните депозити се конвертираат според законски определениот курс.

Затоа, при проверка на покриеноста, погледнете ја целата состојба, вклучувајќи ја каматата.

Дали парите над 30.000 евра се изгубени?

Износот над лимитот не е покриен со обесштетувањето од Фондот. Но тоа не значи автоматски дека е целосно изгубен.

Според објаснувањето на Фондот, остатокот се побарува од ликвидационата или стечајната маса на банката или штедилницата. Колкав дел ќе биде наплатен зависи од конкретната постапка и расположливите средства.

Токму затоа треба да се разликува осигурениот износ од можноста за дополнителна наплата.

Што да проверите за сопствената заштеда?

Најпрво соберете ги депозитите и другите средства што влегуваат во осигурената основица во истата банка. Потоа побарајте објаснување како се применуваат правилата на вашата состојба.

Ако имате и кредит во истата банка, проверката е особено важна. Законот предвидува намалување на вкупниот износ на депозитите за обврските на депонентот кон институцијата. Постојат и законски исклучоци од обесштетувањето.

Кога одлучувате дали да задржите заштеда или да намалите кредит, споредете ги одделно ликвидноста, каматата и ефектот од предвремена отплата. За домашниот буџет е важно и кој дел од заштедените пари веќе има намена за годишни обврски.

Две сметки можат да помогнат во организирањето на парите. Но за осигурувањето е пресудно колку вкупно имате во една банка.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.