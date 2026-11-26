Затоа, кога споредувате две понуди, процентот во рекламата е само почеток. Важно е колку пари добивате, колку плаќате месечно и колкав е вкупниот издаток до последната рата.

Кредит со камата од 5,5% може да ве чини повеќе од кредит со камата од 6%. Разликата ја прават дополнителните надоместоци. Во илустративна споредба за 300.000 денари на пет години, провизија од 6.000 денари целосно ја поништува предноста на пониската камата.

Две понуди што на прв поглед изгледаат лесни за споредба

Да претпоставиме дека двете понуди се за кредит од 300.000 денари, со рок од 60 месеци и фиксна камата за целиот период.

Првата има годишна номинална каматна стапка од 5,5% и еднократен надоместок од 6.000 денари. Втората има камата од 6%, без тој надоместок.

Ставка Понуда А Понуда Б Износ на кредитот 300.000 денари 300.000 денари Рок на отплата 60 месеци 60 месеци Номинална годишна камата 5,5% 6% Месечна рата Околу 5.730 денари Околу 5.800 денари Вкупно преку ратите Околу 343.821 денари Околу 347.990 денари Еднократен надоместок 6.000 денари 0 денари Вкупно плаќање Околу 349.821 денари Околу 347.990 денари

Ова е илустративна пресметка на Денар, а не понуди на конкретни банки. Користени се еднакви месечни ануитети, со месечна камата еднаква на годишната поделена со 12. Надоместокот се плаќа одделно на почетокот, не се кредитира и нема други трошоци. Вкупните износи се пресметани со незаокружени рати.

Понудата А има пониска рата за околу 69 денари. Преку каматата носи заштеда од околу 4.170 денари, но надоместокот изнесува 6.000 денари.

На крајот, кредитот со пониска камата чини околу 1.831 денар повеќе.

Бројката што треба да ја побарате покрај каматата

За споредување служи и годишната стапка на вкупни трошоци, односно СВТ. Таа ја изразува цената на кредитот на годишно ниво, земајќи ги предвид паричните текови и трошоците што влегуваат во пресметката.

Народната банка појаснува дека кај потрошувачките кредити во СВТ се вклучува провизијата за обработка на барањето, како и задолжителните трошоци директно поврзани со кредитот според применливата методологија.

СВТ не се добива со едноставно додавање на процентот на провизијата врз каматата. Важни се и моментот на наплата, рокот и распоредот на плаќањата.

Побарајте ја пресметката за точниот износ и рок што ви требаат, заедно со список на евентуални издатоци надвор од неа.

Проверете колку пари навистина ви се достапни

Во примерот, надоместокот се плаќа одделно. Ако во конкретна понуда се задржува од исплатата, од одобрените 300.000 денари би добиле 294.000 денари за користење.

Ако, пак, се додава на главницата и се отплаќа преку кредитот, се менува и каматната пресметка. Тогаш табелата погоре веќе не важи.

Затоа прашајте дали надоместокот се плаќа однапред, се задржува од средствата или се кредитира.

Иста рата не значи иста понуда

Споредувајте ист износ и ист рок. Пониска рата може да произлегува од подолга отплата, како што покажавме во анализата за помалата рата што ја зголемува вкупната цена на кредитот.

Проверете и дали каматата е фиксна за целиот период или само на почетокот. Кај променливите услови, побарајте објаснување како може да се менува ратата.

Пред потпишување, земете ги преддоговорните информации и амортизацискиот план. Обврската за доставување преддоговорни информации е дел од регулативата за потрошувачките кредити.

Ако планирате и дополнителни уплати, проверете ги условите и споредете го ефектот преку калкулаторот на Денар за предвремена отплата.

Пониската камата е предност само додека другите трошоци не ја потрошат разликата. Конечната споредба се прави со целата понуда.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.