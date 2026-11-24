Тоа е разликата меѓу две прашања што треба да се постават заедно. Колку можете да плаќате месечно и колку ќе ве чини кредитот до последната рата?

Помала месечна рата може да го олесни домашниот буџет, но да ја зголеми вкупната сума што ќе ја вратите. Во пример пресметка со долг од 300.000 денари и иста каматна стапка, продолжувањето на отплатата од три на пет години ја намалува ратата за околу 3.300 денари. Вкупната отплата, сепак, расте за речиси 34.000 денари.

Ист долг и иста камата, но различен рок

Да претпоставиме дека преостанатата главница е 300.000 денари. Споредуваме отплата во 36 и во 60 месеци, со фиксна номинална годишна каматна стапка од 10% и еднакви месечни ануитети.

Ставка Отплата за 3 години Отплата за 5 години Главница 300.000 денари 300.000 денари Број на месечни рати 36 60 Месечна рата Околу 9.680 денари Околу 6.374 денари Вкупна отплата Околу 348.486 денари Околу 382.447 денари Вкупна камата Околу 48.486 денари Околу 82.447 денари

Илустративна пресметка на Денар, а не банкарска понуда. Месечната каматна стапка е пресметана како 10% поделено со 12. Нема дополнителни надоместоци, осигурување, грејс-период или ново задолжување. Износите се заокружени од пресметката со незаокружени ануитети.

Со подолгиот рок, месечната обврска се намалува за околу 3.306 денари. Но плаќате уште две години, а вкупната камата е поголема за околу 33.961 денар.

Причината е што главницата се намалува побавно и каматата се пресметува во подолг период.

Помала рата може да биде потребно олеснување

За домаќинство што тешко одвојува 9.680 денари месечно, разликата од 3.306 денари може да биде значајна. Може да помогне да се покријат основните потреби и обврските повторно да станат подносливи.

Затоа повисоката вкупна отплата сама по себе не ја решава дилемата. Важна е и можноста кредитот редовно да се сервисира.

Доцнењето и присилната наплата можат да донесат други трошоци, што ги обработивме во анализата колку поскапува неплатениот кредит кога ќе стигне кај извршител.

Одлуката треба да ги земе предвид и месечната издржливост и вкупната цена.

Ослободениот простор лесно добива нова намена

По намалувањето на ратата, во буџетот остануваат повеќе пари секој месец. Но ако веднаш се додадат нова рата за телефон, дополнителна претплата или поголемо редовно трошење, олеснувањето може брзо да исчезне.

Кредитот ќе трае подолго, а месечниот буџет повторно ќе биде стегнат.

Тоа е сличен образец како кога платата расте, а со неа растат и навиките за трошење. Затоа однапред определете за што ќе ја користите разликата – за основни потреби, заостанати обврски или резерва.

Што да споредите пред да прифатите?

Побарајте го новиот амортизациски план и вкупниот износ за плаќање. Проверете дали каматата останува иста, дали е фиксна за целиот период и дали има трошоци за измена на договорот.

Ако решението е рефинансирање со нов кредит, проверете ги и трошоците за затворање на стариот и одобрување на новиот. Во својот водич за лични финансии, Народната банка упатува на проверка на каматата и дополнителните кредитни трошоци.

Споредувајте ист преостанат долг од ист датум. Ако во новиот кредит добивате и дополнителни пари, веќе се менуваат и износот и рокот, па споредбата само преку ратите е непотполна.

Помалата рата покажува колку ќе ви биде полесен следниот месец. Вкупната отплата покажува колку ќе го платите тоа олеснување до крајот на кредитот.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.