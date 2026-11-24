Едно од најголемите прашања со кои се соочуваат граѓаните при купување половен автомобил е дали километражата што ја покажува возилото е реална.

Купувањето половен автомобил во Македонија во иднина би можело да биде посигурно. Предложените измени на Законот за возила предвидуваат проширување на електронскиот Регистар на возила, во кој ќе се евидентираат поминатата километража, резултатите од техничките прегледи, промените на сопственоста и други значајни податоци за историјата на автомобилите.

Разликата меѓу автомобил со поминати 150.000 и 300.000 километри може да значи неколку илјади евра во продажната цена, но и значително повисоки трошоци за одржување во наредните години.

Со предложените законски измени се создаваат предуслови за подобра контрола и откривање на евентуалните манипулации со километражата.

Секој технички преглед ќе биде дел од историјата на возилото

Во проширениот електронски регистар, покрај основните податоци за автомобилот, ќе се евидентираат и поминатата километража, резултатите од техничките прегледи, измерените емисии на издувни гасови, промените на сопственоста, податоците за осигурувањето и увозот, извозот и одјавувањето на возилото.

Со континуирано евидентирање на овие информации, надлежните институции би можеле полесно да утврдат дали постојат нелогичности во податоците за одредено возило.

На пример, доколку автомобил при еден технички преглед има евидентирани 220.000 километри, а следната година се појави со 160.000 километри, таквата разлика би можела да биде откриена преку споредба на податоците.

Ќе можат ли купувачите да ја проверат историјата на автомобилот?

Токму ова е едно од најважните прашања за граѓаните.

Воспоставувањето пообемна електронска евиденција отвора можност во иднина да се развие систем преку кој потенцијалните купувачи би можеле да проверат дел од историјата на автомобилот пред да го купат.

Сепак, предложените измени не значат автоматски дека граѓаните ќе добијат директен пристап до регистарот.

Дополнително, евиденцијата на километражата во Македонија сама по себе нема да гарантира дека автомобилот увезен од странство пристигнал со оригинална километража.

За целосна проверка би било потребно и поврзување со соодветни меѓународни бази на податоци.

Нотарите истиот ден ќе ја евидентираат промената на сопственоста

Новите законски решенија предвидуваат и поефикасно евидентирање на купопродажбата на автомобили.

Нотарите ќе имаат обврска истиот ден кога ќе го заверат договорот да ја евидентираат промената на сопственоста.

На тој начин би се намалил временскиот период во кој официјалните податоци за сопственикот на автомобилот не соодветствуваат со фактичката состојба.

Податоците за одјавените возила, пак, ќе се чуваат во регистарот 20 години.

Дали ќе се промени пазарот на половни автомобили?

Доколку системот функционира ефикасно, автомобилите со уредна и проверлива историја би можеле да добијат дополнителна предност на пазарот.

За продавачите што редовно ги одржуваат своите возила и располагаат со документација за нивната историја, ваквите промени би можеле да значат и подобра продажна позиција.

За купувачите, пак, поголемата транспарентност би значела помал ризик од непредвидени трошоци и поголема сигурност при донесувањето на одлуката.

Дали новиот систем ќе прерасне во вистински механизам за заштита на купувачите на половни автомобили ќе зависи од конечните законски решенија, начинот на нивната примена и можноста граѓаните да добијат пристап до релевантните податоци.

Б.С.