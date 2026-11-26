Купувачите, сепак, мора да бидат подготвени да направат одредени отстапки, било во поглед на локацијата, староста на зградата или опременоста на станот.

Со буџет од 90.000 евра во центарот на Скопје денес тешко може да се купи пристоен двособен стан, но со истите пари во Ѓорче Петров или во Гази Баба може да се најде и стан со две спални соби. И покрај континуираното поскапување на недвижностите, во главниот град сè уште има населби во кои продавачите бараат помалку од 2.000 евра за квадратен метар.

Според анализата на повеќе од 600 огласи за продажба на станови во Скопје, просечната огласена цена на квадратен метар изнесува 2.230 евра. Најскапа општина останува Центар со 2.570 евра за квадрат, по што следуваат Карпош со 2.230 евра и Аеродром со 2.190 евра.

Значително попристапни цени има во Ѓорче Петров, Гази Баба, Чаир и во делови од Кисела Вода.

Во Ѓорче Петров просечната цена изнесува 1.760 евра за квадратен метар. Во огласите објавени во текот на ноември може да се најде нов двособен стан од 48 квадрати за 86.500 евра, но и поголем стан од 66 квадрати во близина на Очната болница за 91.800 евра. Во вториот случај, цената на квадратот изнесува нешто помалку од 1.400 евра.

Купувачите што бараат поевтина недвижност можат да ги разгледаат и понудите во Хром и во Дексион. Секако, не треба да очекуваат дека сите станови во овие населби се евтини. Кај поновите и целосно реновираните станови цените надминуваат и 2.000 евра за квадратен метар.

Уште пониски цени има во општината Гази Баба, каде што просечната цена изнесува 1.620 евра за квадрат. Со буџет од 100.000 евра, според оваа пресметка, може да се купи стан од околу 62 квадратни метри. За истите пари во Центар би се добиле само 39 квадрати.

Во Кисела Вода просечната цена изнесува 1.950 евра за квадратен метар. Повеќе простор за преговарање може да има кај постарите станови, а вреди да се разгледаат и понудите во Припор, Усје и во Драчево.

Најниска просечна цена меѓу анализираните општини е забележана во Чаир, каде што квадратот се огласува за околу 1.310 евра. Сепак, оваа бројка е добиена врз основа на само шест огласи, поради што треба да се земе со резерва.

Познавачите на пазарот на недвижности посочуваат дека високите цени во Скопје се резултат и на фактот што голем број станови се купуваат за инвестирање, а не исклучиво за живеење. Влијание имаат и зголемените барања на сопствениците на градежното земјиште, кои во замена за парцелите бараат поголем дел од станбената површина во новите згради.

За купувачите е особено важно да направат разлика меѓу цената што ја бара продавачот и сумата што на крајот навистина ќе биде исплатена.

„Конечната цена по преговорите може да биде пониска“, се наведува во методологијата на една од специјализираните платформи за следење на македонскиот пазар на недвижности.

Податоците на Агенцијата за катастар на недвижности покажуваат дека во третото тримесечје од 2026 година бројот на продадени станови во Македонија се намалил за 14 проценти во споредба со претходното тримесечје. Истовремено, според Народната банка, цените на становите во Скопје бележат годишен раст од 10,3 проценти.

При купувањето постар стан, пак, треба да се пресметаат и дополнителните вложувања. Стан од 60 квадрати по цена од 1.500 евра за квадрат би чинел 90.000 евра. Доколку за неговото реновирање се потребни уште 15.000 евра, тогаш вкупната цена практично ќе достигне 1.750 евра за квадратен метар.

Тука се и нотарските трошоци, евентуалната агенциска провизија, данокот на промет кога е применлив, како и трошоците за станбен кредит.

За оние што располагаат со ограничен буџет, но не сакаат да се откажат од поголема квадратура, најмногу смисла има да ја следат понудата надвор од централното градско подрачје. Разлика од само 300 евра во цената на квадратот кај стан од 65 квадратни метри значи заштеда од 19.500 евра. А тоа е сума со која може да се опреми речиси цел стан.

Б.З.М.