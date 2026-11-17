Полска е на чело на регионалните пазари со вкупен обем на трансакции од 4,7 милијарди евра, што претставува 54% од вкупните инвестиции во регионот.

Инвестициите во деловни недвижности на шесте најголеми пазари во Централна и Источна Европа достигнаа речиси 8,8 милијарди евра во првите девет месеци од 2026-та година, што претставува раст од 22% на годишно ниво, покажува извештајот на консултантската компанија „Colliers“.

Инвестициската активност останала силна и во третото тримесечје, кога во регионот биле финализирани трансакции во вредност од речиси 3,1 милијарди евра. Пазарот се приближува до инвестициските нивоа од 2019-та година, и покрај значително попредизвикувачкото финансиско опкружување, кое се карактеризира со повисоки каматни стапки на кредитите, построги услови за кредитирање и конкуренција од државните обврзници.

Полска бележи најголем раст меѓу големите пазари, со зголемување на инвестицискиот обем од 81% на годишно ниво. На второто место е Чешка со речиси 2,1 милијарди евра, иако тоа е пад од 18% во споредба со исклучително силните први девет месеци од 2025-та година.

Инвестициите во деловни недвижности во Романија пораснале за 64%, достигнувајќи 691 милион евра, што е најдобар резултат на земјата за овој период од 2020 година наваму. Во Бугарија инвестицискиот обем е повеќе од двојно зголемен, достигнувајќи 472 милиони евра, што претставува нов рекорд.

Унгарија привлекла инвестиции во вредност од 606 милиони евра, додека Словачка забележала 216 милиони евра. Тоа покажува дека закрепнувањето го опфаќа целиот регион, иако со различно темпо.

Регионалните инвеститори имаат сè позначајна улога, со учество од околу 4,3 милијарди евра во вкупниот инвестициски обем, односно речиси половина од сите инвестиции. Чешките купувачи се на прво место во оваа група со аквизиции во вредност од околу 2,5 милијарди евра, а по нив следуваат унгарските инвеститори со 806 милиони евра и полските купувачи со речиси 500 милиони евра.

Меѓу меѓународните инвеститори, американскиот капитал учествувал со речиси една милијарда евра. Следуваат израелските инвеститори со 684 милиони евра и германските купувачи со 622 милиони евра.

Канцелариските и малопродажните простори биле најактивните сектори, привлекувајќи по речиси 2,5 милијарди евра. Индустриските и логистичките простори генерирале речиси 1,7 милијарди евра, додека инвестициите во станбени недвижности надминале една милијарда евра.

Проектите за малопродажни простори во кои главни закупци се продавниците за храна, трговските паркови, добро лоцираните канцелариски објекти и индустриските недвижности што имаат корист од трендот на приближување на производството до матичните пазари (nearshoring) и инвестициите во индустриското производство, продолжиле да привлекуваат интерес.

Според „Colliers“, пазарот влегува во позрела фаза на закрепнување, при што инвестициските одлуки сè повеќе се засноваат на одржливоста на приходите, квалитетот на имотот и перспективите за раст на закупнините, наместо на очекувањата за намалување на стапките на принос.

Зголемената улога на регионалниот капитал, во комбинација со посилните економски основи и подиверзифицираната структура на секторите, ја зајакнува довербата на инвеститорите.

Сепак, повисоките трошоци за финансирање и построгите услови за кредитирање значат дека дисциплината при формирањето на цените и долгорочниот потенцијал за остварување приходи остануваат од суштинско значење за инвестициските стратегии, наведува консултантската компанија.