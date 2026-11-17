Според италијанското обвинителство, слабостите во контролите овозможиле лица осомничени или осудени за тешки кривични дела да користат банкарски сметки за префрлање и прикривање пари.

Една од најпознатите дигитални банки во Европа, Revolut, се најде под судски надзор во Италија поради сериозни пропусти во системот за спречување перење пари. Судот во Милано одлучи во наредните 12 месеци работењето на италијанската филијала да биде под надзор на судски назначени администратори, откако истрагата открила сомнителни финансиски операции во вредност од 76,5 милиони евра.

Во судската документација, во која увид имала агенцијата Reuters, се наведува дека 24 лица во периодот од 2021 до 2026 година преку сметки во Revolut прикривале финансиски текови од вкупно 41,9 милиони евра.

Особено внимание привлекува податокот дека други банки во истиот период поднеле 265 пријави за сомнителни трансакции поврзани со овие лица, додека Revolut не поднел ниту една таква пријава за нив, според судското решение.

Италијанското обвинителство посочува дека поширокиот обем на финансиски операции што можеле да бидат откриени со соодветни контроли достигнува 76,5 милиони евра.

Истрагата покажала недостатоци при идентификацијата на клиентите, проверката на потеклото на средствата и следењето на сомнителните финансиски движења. Дел од трансакциите вклучувале брзо префрлање средства меѓу сметки, конверзија на валути и трансфери кон странски сметки и криптоактиви.

Италијанските власти утврдиле дека проблемите не биле изолирани случаи, туку се повторувале во подолг временски период.

Судскиот надзор ќе трае една година, а двајца назначени администратори ќе работат со раководството на италијанската филијала за подобрување на внатрешните контроли.

Revolut ќе треба во рок од 60 дена да достави план за отстранување на утврдените недостатоци, вклучувајќи подобрување на системите за следење трансакции, проверка на клиентите и пријавување сомнителни активности.

Од компанијата соопштија дека ќе соработуваат со италијанските власти и дека банкарските услуги за физичките лица и компаниите продолжуваат да функционираат нормално.

Важно е дека Revolut како банка не е предмет на кривична истрага во оваа постапка, а судската мерка се однесува на нејзиното работење во Италија. Не е утврдено дека раководството свесно учествувало во криминалните шеми.

Случајот повторно го отвора прашањето за контролите во дигиталното банкарство, каде што отворањето сметки и трансферите на пари се одвиваат речиси целосно преку мобилни апликации.

Брзината и едноставноста на дигиталните финансиски услуги се нивна најголема предност, но истовремено бараат ефикасни системи за идентификација на клиентите, откривање сомнителни трансакции и спречување финансиски злоупотреби.