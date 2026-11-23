Киријата ја знаете пред вселувањето. Трошокот за новата рута го чувствувате постепено, со секое точење и со времето потребно да стигнете на работа и да се вратите дома.

Стан со кирија пониска за 5.000 денари изгледа како добра можност да го растоварите домашниот буџет. Но ако од новата адреса секојдневно патувате подалеку до работа, дел од заштедата ќе заврши на бензинска. Во илустративен пример со дополнителни 20 километри дневно, од тие 5.000 денари остануваат околу 2.200 денари по трошокот за гориво.

Затоа, пред изборот на стан, вреди да ги ставите на иста сметка.

Колку од пониската кирија оди за гориво?

Да претпоставиме дека избирате меѓу два стана. Едниот има кирија од 25.000 денари, а другиот од 20.000 денари.

Од поевтиниот стан, патувањето до работа е подолго за 10 километри во еден правец. Тоа се дополнителни 20 километри дневно, односно 440 километри во месец со 22 работни дена.

Ставка Износ Заштеда на месечната кирија 5.000 денари Дополнителна месечна километража 440 километри Претпоставена потрошувачка 8 литри на 100 километри Дополнително потрошено гориво 35,2 литри Претпоставена цена на горивото 80 денари за литар Дополнителен трошок за гориво 2.816 денари Преостаната заштеда 2.184 денари

Илустративна пресметка на Денар. Кириите, растојанието, потрошувачката и цената на горивото се претпоставени, а не пазарни просеци или актуелен ценовник.

Поевтиниот стан и натаму носи заштеда, но повеќе од половина од разликата во киријата се троши на дополнителното гориво.

Пресметката ја покажува само промената меѓу двете адреси. Трошокот за патување што би постоел и од поблискиот стан не се додава повторно.

Растојанието е само дел од приказната

За секојдневниот распоред важно е и колку трае патувањето.

Ако новата рута бара вкупно половина час повеќе дневно, за 22 работни дена тоа се 11 дополнителни часа месечно.

Ова време не е автоматски изгубена заработка. Но е време што треба да го вклопите со земањето на децата, купувањето, домашните обврски и одморот.

Затоа проверете ја рутата во часовите кога навистина би патувале. Пробно возење за време на работен ден може да ви даде покорисна слика од самото растојание на мапа.

Што ако новата адреса бара втор автомобил?

Тогаш пресметката станува значително поширока. Освен гориво, се појавуваат регистрација, осигурување, сервисирање и други издатоци.

Во анализата за вториот автомобил што се вози само 300 километри месечно, покажавме зошто сметката од бензинската пумпа не ја претставува целата цена на неговото поседување.

И кај постојниот автомобил, дополнителната километража може да го зголеми одржувањето. Тој трошок не е вклучен во табелата.

Кога подалечниот стан е подобар избор

Ако работите дел од неделата од дома, имате соодветен јавен превоз или можете да пешачите до други секојдневни обврски, пресметката се менува.

Станот може да нуди повеќе простор, подобро греење или близина до семејството. Сите овие услови имаат вредност.

Споредете ги и сметките за домување, заедно со годишните трошоци што треба да се распоредат во месечниот буџет.

Пониската кирија може да биде добра заштеда. Важно е однапред да знаете колкав дел од неа ќе ви остане откако ќе го платите секојдневното патување.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.