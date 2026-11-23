Последните податоци покажуваат дека годишната инфлација во Македонија во октомври изнесувала 3,3 проценти, додека во еврозоната достигнала 4 проценти. Разликата не изгледа голема, но зад овие бројки стојат различни причини за растот на цените.

Инфлацијата во Македонија е пониска од просечната во еврозоната, но тоа не значи дека граѓаните полесно ги поднесуваат поскапувањата. Напротив, за семејствата што најголемиот дел од месечните приходи го трошат на храна, сметки и други основни потреби, и релативно малото зголемување на цените претставува дополнителен удар врз домашниот буџет.

Според Државниот завод за статистика, трошоците на животот во Македонија во октомври биле повисоки за 0,4 проценти во споредба со септември.

„Индексот на трошоците на животот во октомври 2026 година, во однос на октомври 2025 година, бележи зголемување од 3,3%“, се наведува во официјалните статистички податоци.

Особено е забележливо поскапувањето на храната и безалкохолните пијалаци, чии цени на месечно ниво пораснале за 0,7 проценти. Облеката и обувките поскапеле за 1,2 проценти, додека трошоците поврзани со домувањето, водата, електричната енергија и горивата се зголемиле за 0,3 проценти.

Економистите објаснуваат дека кај земјите со пониски просечни приходи храната зазема поголем дел од семејниот буџет. Поради тоа, поскапувањето на основните прехранбени производи има посилно влијание врз секојдневната потрошувачка.

За едно македонско семејство, зголемувањето на цените на месото, млекото, јајцата или зеленчукот може да биде позначајно од промените кај производите и услугите што поретко ги користи.

Кај еврозоната, пак, сликата е поинаква.

Според податоците на европската статистика, годишната инфлација во октомври достигнала 4 проценти, наспроти 3,8 проценти во септември. Најголем притисок доаѓа од енергијата, чии цени на годишно ниво пораснале за дури 21 процент.

Услугите поскапеле за 3,3 проценти, додека храната, алкохолот и тутунот забележале раст од 1,5 проценти.

„Зголемување на годишната инфлација е забележано во најголемиот број земји членки“, произлегува од октомвриските податоци на европската статистика, според кои инфлацијата пораснала во 16 држави.

Економските аналитичари прават разлика меѓу увезената и домашната инфлација. Првата доаѓа преку поскапувањето на енергенсите, суровините и производите на меѓународните пазари. Втората е поврзана со домашните производствени трошоци, трговските маржи, платите и понудата на стоки.

Македонија, како мала економија зависна од увоз, е изложена на ценовните движења во странство. Кога поскапуваат суровините, транспортот или увезената храна, дел од тие трошоци постепено се пренесуваат и врз домашните цени.

Дополнителна разлика е начинот на формирање на цените на енергенсите. Во европските земји значителен дел од цените се движат според пазарните услови, додека во Македонија одредени енергетски цени се регулирани.

Тоа може привремено да ги ублажи поскапувањата, но не ги отстранува целосно трошоците што ги имаат производителите и трговците.

Економистите укажуваат и на уште една важна разлика. Намалувањето на инфлацијата не значи дека цените се враќаат на претходното ниво. Тоа само покажува дека поскапувањата се побавни.

Ако одреден производ претходно чинел 100 денари, а по повеќе поскапувања достигнал 130 денари, инфлација од 3 проценти значи ново зголемување на цената, а не враќање на старите 100 денари.

Токму затоа, при споредувањето на инфлацијата меѓу Македонија и еврозоната, економистите ја нагласуваат и куповната моќ. Ист процент на поскапување не претставува ист товар за домаќинство со високи приходи и за семејство кое едвај ги покрива основните месечни трошоци.

За македонските граѓани, највидливата пресметка и понатаму останува онаа на касата во маркетот. Таму најлесно се забележува колку производи можат да се купат со истите пари како пред една година.

Б.З.М.