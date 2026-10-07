Овие ситни бобинки се сметаат за суперхрана: Полни се со антиоксиданси, а се добри и за срцето

Овие бобинки се многу чувствителни, па во делови од светот далеку од областите каде што растат, често може да се најдат замрзнати или преработени. Тие се достапни и во форма на прав, екстракт, тинктура, капсули и таблети. Правот лесно може да се додаде во овесна каша, чиа пудинг, јогурт или смути.

Многу видови овошје се богати со витамини, минерали, влакна и антиоксиданси, но еден вид мала тропска бобинка се издвојува по својот нутритивен состав. Зборуваме за асаи бобинки, плодовите на палма што расте во амазонскиот регион.

Шолја замрзнати асаи бобинки содржи околу 99 калории, седум грама масти, седум грама јаглехидрати и влакна и два грама протеини.

За разлика од повеќето овошја, асаи бобинките се релативно богати со масти, но претежно незаситени масти. Тие се исто така богати со растителни влакна, што придонесува за нормално варење и ги храни корисните бактерии во цревата.

Иако нема многу истражувања за прецизниот нутритивен состав на целите асаи бобинки, постојат некои докази дека тие можат да бидат извор на витамин Б6, калциум, калиум, магнезиум и манган.

Тие се богати со антиоксиданси

Асаи бобинките содржат изобилство на заштитни растителни соединенија со антиоксидантни својства. Антиоксидансите помагаат во заштитата на телото од оксидативен стрес, процес што може да доведе до оштетување на клетките.

Помала студија покажа дека консумирањето 200 милилитри сок од асаи дневно во текот на четири недели го зголемило нивото и активноста на антиоксидансите и ги намалило индикаторите за оксидативен стрес.

Во друга студија, консумирањето 400 грама пулпа од асаи дневно во текот на 15 дена го зголемило антиоксидантниот капацитет на крвта кај мажите и ги намалило индикаторите за оштетување на клетките.

Тие можат да придонесат за намалување на воспалителните процеси

Растителните соединенија присутни во овие бобинки исто така имаат антиинфламаторни својства.

Хроничното воспаление е поврзано со развојот на бројни болести, а претходните истражувања покажуваат дека соединенијата од асаи бобинките можат да влијаат на нивото на одредени протеини поврзани со воспалителните процеси.

Тие можат да бидат добри за срцето

Асаи бобинките содржат хранливи материи и растителни соединенија кои можат да имаат корист за здравјето на срцето.

Во една студија, дневната консумација на 200 милилитри сок од асаи во текот на четири недели била поврзана со зголемени нивоа на HDL, или „добар“ холестерол.

Други истражувања покажале дека консумацијата на смути од асаи со појадок со висока содржина на масти може да ја подобри функцијата на крвните садови и протокот на крв.

Постојат и студии кои укажуваат на можен корисен ефект на асаи врз нивото на шеќер во крвта, крвниот притисок и инсулинот, иако потребни се повеќе студии за посигурни заклучоци.

Се испитува и можна улога во ракот на простата

Асаи бобинките содржат антоцијанини и други растителни соединенија чии потенцијални антиканцерогени ефекти се изучуваат.

Една студија вклучувала луѓе со рак на простата кои се вратиле. Во текот на 36 недели, тие консумирале мешавина од екстракти од чај и овошни сокови, во кои 80 проценти од сокот бил од асаи бобинки.

Кај 71 процент од учесниците е забележано побавно удвојување на нивото на простата-специфичен антиген (PSA), додека кај некои од нив нивото на PSA исто така се намалило.

Сепак, важно е да се нагласи дека употребениот додаток не содржел само асаи, туку неколку различни состојки. Затоа, не е можно да се заклучи дека асаи бобинките се одговорни за забележаните резултати.

Авторите истакнуваат дека се потребни повеќе истражувања за да се утврди каков ефект навистина можат да имаат производите од асаи врз луѓето со рак на простата и други видови рак.