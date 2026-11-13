Не добивате меилови? Сервисите на Microsoft „паднаа“!

Тековната проценка на Microsoft е дека овие проблеми веројатно не се предизвикани од сајбер напад.

Стотици илјади корисници ширум светот се соочуваат со прекини во услугите на Microsoft, вклучувајќи ја е-поштата на Outlook, услугата за пораки Teams и четботот со вештачка интелигенција Copilot.

Според веб-страницата за следење Downdetector, проблеми со програмите на Microsoft се пријавени во 74 земји во рок од еден час.

Проблемите сè уште постојат, повеќе од 10 часа подоцна.

Microsoft вели дека работи на обновување на серверот и оптимизација на сообраќајот, но признава дека досегашните активности не ги дале очекуваните резултати.

Според веб-страницата на Microsoft, 430 милиони луѓе ширум светот го користат нивниот пакет Microsoft 365.

Microsoft соопшти дека го објавил ажурирањето, но потребно било подолго време од очекуваното за да се воведе.

Компанијата објави дека нејзините сервери во неколку региони доживуваат „зголемено оптоварување“, што значи дека бројот на барања е поголем отколку што серверите можат да поднесат.

Услугите како Outlook се значително побавни или неактивни.

На пример, е-поштата се отвора долго време или воопшто не се појавува во сандачето.

Copilot AI, модел на вештачка интелигенција, ги обработува податоците бавно или воопшто не ги обработува.

Прекинот влијаеше и на некои услуги кои не се во сопственост на Microsoft.

OpenAI и Anthropic пријавија грешки во нивните производи (големи јазични модели) каде што се поврзуваат со производите на Microsoft.

Тони Бурк, министер за внатрешни работи и сајбер безбедност на Австралија, рече дека разговарал со претставници на Microsoft и дека тие му рекле дека „не веруваат дека се соочуваат со сајбер напад“.

Ако немало сајбер напад, тогаш она што се случило треба да се опише како „неверојатна некомпетентност“, изјави за BBC Пол Спејн од новозеландската консултантска компанија Gorilla Technology.

Многу компании „изгубија работен ден“ поради ова, вели тој.