„Berkshire Hathaway“ го забрзува откупувањето сопствени акции и покрај падот на оперативната добивка

Оперативната добивка во третото тримесечје се намалила за шест отсто, на 12,71 милијарди долари, додека нето-добивката паднала за 28 отсто, на 22,11 милијарди долари, објави „Reuters“.

Американскиот конгломерат „Berkshire Hathaway“ го забрзува откупувањето сопствени акции под раководство на Грег Абел. Компанијата откупила сопствени акции во вредност од 9,6 милијарди долари во периодот од јули до септември, а во октомври купила дополнителни акции за околу две милијарди долари.

Послабите резултати се одраз на пониската добивка во осигурителниот бизнис и помалите добивки од инвестициите во акции. Оперативната добивка изнесувала околу 8.954 долари по акција од класа А, во споредба со вкупно 13,49 милијарди долари една година претходно. Во нето-добивката се вклучени и нереализираните добивки и загуби од акциите во инвестициското портфолио. Компанијата ги советува инвеститорите да не им придаваат преголемо значење на осцилациите што произлегуваат од овие промени.

Пред третото тримесечје, „Berkshire Hathaway“ веќе имаше откупено сопствени акции во вредност од 4,8 милијарди долари во текот на 2026-та година. На крајот на септември, паричните средства и нивните еквиваленти изнесувале 356,9 милијарди долари, во споредба со 380,2 милијарди долари шест месеци претходно. Рекордот во откупувањето сопствени акции и натаму е од 2021-ва година, кога компанијата купила акции во вредност од 27 милијарди долари.

Ова е трето тримесечје откако 64-годишниот Абел ја презеде функцијата главен извршен директор. Според „Reuters“, тој покажува поголема подготвеност да ги користи паричните резерви на конгломератот отколку неговиот претходник Ворен Бафет, кој кон крајот на речиси 60-годишното раководење со компанијата тешко наоѓаше соодветни можности за преземања. Деведесет и шестгодишниот Бафет останува почесен претседател, откако во септември неговиот син Хауард Бафет го наследи на функцијата претседател.

„Berkshire Hathaway“ поседува десетици компании во секторите на осигурувањето, железничкиот транспорт, енергетиката, индустријата и трговијата. Меѓу нив се железничката компанија „BNSF“ и брендовите „Brooks“, „Fruit of the Loom“ и „See’s Candies“. На 30-ти септември, нејзиното инвестициско портфолио во акции вредело 335,5 милијарди долари и вклучувало удели во „Alphabet“, „Apple“ и „American Express“. Поради разновидноста на нејзините дејности, многу инвеститори ја сметаат компанијата, чија пазарна капитализација изнесува 1,21 билион долари, за показател за состојбата на американската економија.

Акциите на конгломератот минатата недела достигнаа рекордни нивоа и покрај масовната распродажба на пазарите, предизвикана од загриженоста за инвестициите во вештачка интелигенција и задолжувањето на технолошките компании. Некои од компаниите во составот на „Berkshire Hathaway“ имаат корист од повисоките цени на бензинот и електричната енергија.

Од крајот на септември, акциите на групацијата го надминуваат индексот S&P 500 за повеќе од 18 процентни поени, а од почетокот на 2026-та година нивната предност изнесува повеќе од пет процентни поени. Претходно тие значително заостануваа зад индексот, откако во мај 2025-та година Бафет објави дека се повлекува од функцијата главен извршен директор.