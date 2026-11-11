Аферата на Хуанг ги чинеше акционерите на Nvidia 500 милијарди долари

Јенсен Хуанг предизвика скандал со тоа што се вклучи во љубовна врска со наводен кинески шпион. Хуанг е клучен човек во Nvidia и никој не замислуваше дека во следните десет години би можел да ја напушти компанијата, чија пазарна вредност на врвот на нејзината моќ оваа година надмина 5,5 милијарди долари. Неговата улога оди подалеку од вообичаената улога на директор, бидејќи тој е клучен во деловната стратегија, односите со инвеститорите и меѓународните преговори. Аферата би можела да го зголеми и притисокот на САД за построги ограничувања на извозот на чипови во Кина.

По силното закрепнување во понеделникот, американските берзански индекси повторно беа во минус во вторник, бидејќи инфлацијата беше повисока од очекуваната во октомври. Ова влијаеше и на цената на златото и биткоинот. Акциите на Nvidia продолжуваат да паѓаат по аферата на Хуанг.

Акциите на Nvidia паднаа за 12 проценти поради изборите, а за уште 10 проценти поради “ерекцијата” (каламбур што има смисла само на англиски јазик)”.

Nvidia беше под голем притисок оваа недела откако се појави веста за неверството и аферата на Јенсен Хуанг со жена која наводно работела за кинеската разузнавачка служба и шверцувала високо-перформансни процесори во вредност од 7,5 милијарди долари во Кина. Случајот затоа е многу посериозен од типичен скандал, покренувајќи прашања за можен пристап до доверливи информации, безбедноста на водењето бизнис со Кина и угледот на компанијата, која стана еден од главните симболи на револуцијата на вештачката интелигенција, бидејќи развива и продава чипови кои обезбедуваат две третини од светската компјутерска моќ за вештачка интелигенција. Раководството на Nvidia објави независна истрага, а Хуанг се извини. Акцијата, која веќе паѓаше поради неизвесноста во секторот за вештачка интелигенција, изгуби повеќе од 10 проценти оваа недела (пазарната вредност на компанијата се намали за 500 милијарди долари, или речиси 450 милијарди евра) и веќе е повеќе од 30 проценти подалеку од рекордното високо ниво.

Расположението на инвеститорите во вторникот беше негативно погодено и од објавата за инфлацијата во САД за октомври. Индексот на потрошувачки цени се зголеми за 0,4 проценти во споредба со септември, додека аналитичарите предвидуваа зголемување од 0,3 проценти. Основниот индекс на потрошувачки цени, кој ги исклучува цените на храната и енергијата, исто така ги надмина очекувањата со зголемување од 0,3 проценти. Сега е речиси сигурно дека американската централна банка ќе ги зголеми каматните стапки за 25 базични поени на својот декемвриски состанок. Берзанските индекси во Њујорк значително изгубија во вторник, но до крајот ги преполовија своите загуби. Технолошки ориентираниот NASDAQ го заврши денот со 0,75 проценти „под вода“. Златото, кое штотуку добиваше на интензитет, падна за речиси три проценти (но остана над 4.000 долари), а биткоинот достигна 11-неделен минимум од 72.700 долари.

Пазарите на обврзници, исто така, реагираа на новите податоци за инфлацијата, при што потребниот принос на 10-годишните државни обврзници на САД повторно надмина пет проценти. Колку поинакво расположение беше во понеделник, кога пазарите се опоравија од загубите од претходната недела. Индексот Dow Jones скокна за повеќе од 1.100 поени, додека S&P 500 порасна за 2,35 проценти, најмногу од април. Стравувањата дека револуцијата на вештачката интелигенција значително ќе забави (со победата на демократите на среднорочните избори) се донекаде заборавени, па затоа закрепнувањето на акциите на вештачката интелигенција е особено забележливо. Покрај тоа, цените на нафтата продолжуваат да паѓаат во очекување на мировен договор на Блискиот Исток.

Во вторник се појави веста дека американската компанија Anthropic, развивачот на четботот Claude, е подготвена да влезе на берзата, што ќе биде една од најголемите почетни јавни продажби (IPO) во историјата. Проспектот предвидува продажба на приближно 825 милиони акции по цена од 70 до 78 долари. Ова би собрало до 64,4 милијарди долари, а проценката би достигнала до 1,4 трилиони долари. Акциите ќе бидат котирани на њујоршката берза Nasdaq под симболот ANT, а конечната цена на IPO ќе биде објавена следната недела. „Антропик“ доаѓа на берзата во турбулентно време, бидејќи расте загриженоста за повратот на инвестициите во вештачка интелигенција. Развојот на модели и изградбата на центри за податоци бараат огромни финансиски ресурси, а компаниите позајмуваат многу на пазарите на обврзници, па дури и издаваат нови акции.