Витаминка ја отвори својата прва продавница во Прилеп – „Свет на вкусови“ на едно место

Витаминка ја отвори својата прва продавница во центарот на Прилеп, со што прави нов чекор во развојот на своето малопродажно присуство и во унапредувањето на непосредната поврзаност со потрошувачите. Во продажниот простор на булевар „Гоце Делчев“ бр. 28 е достапно целокупното портфолио на производи на компанијата.

Отворањето на продавницата во градот во кој компанијата ја започна и ја развива својата приказна има посебно значење. Прилеп добива ново продажно место што го носи препознатливиот идентитет на Витаминка, а компанијата создава дополнителен канал преку којшто својата понуда ја доближува до купувачите и стекнува непосреден увид во нивните потреби и навики.