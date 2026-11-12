„Apollo“ ќе го купи „EasyJet“ за 5,7 милијарди фунти

Авиокомпанијата има намера да ја финализира зделката пред крајот на првиот квартал од следната година, кога „EasyJet“ ќе ја напушти Лондонската берза, по повеќе од четврт век тргување со нејзините акции.

Акционерите на „EasyJet“ го одобрија преземањето на нискобуџетната авиокомпанија од страна на инвестицискиот фонд „Apollo“, во зделка вредна 5,7 милијарди фунти (7,61 милијарди долари). Со тоа е направен важен чекор кон реализација на една од најголемите трансакции во Европа во која приватен инвестициски фонд презема авиопревозник, пренесува „Reuters“.

Сепак, преземањето се соочува со регулаторни пречки во Европската Унија. Европските власти подготвуваат ревизија на правилата за сопственост на авиокомпаниите, со цел да спречат странски инвеститори да стекнат ефективна контрола врз авиопревозниците.

„EasyJet“ има седиште во Велика Британија, но се потпира на лиценци од ЕУ за да може да управува со бази и да одржува линии низ Унијата. Тоа значи дека мнозинскиот пакет акции мора да биде во сопственост на инвеститори со седиште во ЕУ.

За да ги исполни правилата, авиокомпанијата го суспендираше правото на глас на дел од акциите што ги поседуваат инвеститори надвор од ЕУ. Компанијата соопшти дека на денот на годишното собрание, одржано во средата, уделот на акциите во сопственост на лица од ЕУ изнесувал 35,07 отсто.

„EasyJet“ се соочува и со противење од синдикатите. Европскиот работнички совет предупреди дека структурата на зделката може да ја ослабне отпорноста на авиокомпанијата и да ги изложи вработените на нерешени ризици.

Преземањето е уште еден пример од низата компании котирани на Лондонската берза што во последните години биле преземени, главно од американски приватни инвестициски фондови. Една од причините за ваквиот тренд е тоа што индексот FTSE 100 се тргува со пониска вредност во споредба со неговиот американски еквивалент.

„EasyJet“ соопшти дека 97,07 отсто од акциите опфатени со шемата за преземање, за кои било гласано, биле поддршка на зделката. Од акционерите со право на глас, 83,29 отсто гласале „за“, со што бил надминат прагот потребен за повлекување на нискобуџетната авиокомпанија од берзата.

Акциите опфатени со шемата се оние што се преземаат врз основа на договорна шема одобрена од судот.