За многу семејства, исплатата на К-15 во декември претставува значајна финансиска поддршка пред новогодишните празници, особено во период кога растат трошоците за греење, храна и други потреби на домаќинствата.

До крајот на годината останува нешто повеќе од еден месец, а дел од вработените во Македонија сè уште го очекуваат регресот за годишен одмор, познат како К-15. Според актуелните ноемвриски пресметки, минималниот износ во приватниот сектор достигнува 19.415 денари, но не сите работници знаат под кои услови им следуваат овие пари и што можат да направат доколку не ги добијат.

Сепак, регресот за годишен одмор не е новогодишен подарок од работодавачот, туку право утврдено со колективен договор.

Колку пари треба да добијат вработените?

Во приватниот сектор, регресот за годишен одмор изнесува најмалку 40 проценти од основицата, која се утврдува според просечната нето-плата во земјава во последните три месеци.

Според актуелните пресметки за ноември 2026 година, минималниот износ достигнува 19.415 денари.

За вработените во јавниот сектор, општиот колективен договор предвидува регрес од најмалку 30 проценти од соодветната основица.

Работодавачите можат да исплатат и повисок износ од утврдениот минимум.

Дали ви следува К-15 ако сте ја смениле работата годинава?

Еден од основните услови за остварување на правото на регрес е работникот да работел најмалку шест месеци во календарската година кај истиот работодавач.

Доколку сте започнале со работа кај нов работодавач во април и сè уште работите таму, го исполнувате временскиот услов за исплата.

Но, доколку сте работеле пет месеци во една компанија и пет месеци во друга, не можете автоматски да ги соберете месеците од двата работодавачи за да го остварите ова право.

Може ли работодавачот да ви исплати само 1.000 денари?

Колективниот договор за приватниот сектор предвидува можност за исплата на помал износ кај компании што се соочуваат со економски и финансиски тешкотии.

Сепак, работодавачот не може произволно да одлучи дека ќе исплати симболичен износ само затоа што сака да ги намали трошоците.

За исплата под утврдениот минимум треба да бидат исполнети условите и постапката предвидени со колективниот договор, вклучително и соодветна консултација и спогодба со претставниците на работниците.

Што ако газдата ви ги исплати парите, а потоа ви побара да ги вратите?

Исплатата на регресот на банкарската сметка, проследена со барање работникот да ги врати парите во готовина, претставува злоупотреба на неговото право.

Во вакви ситуации, вработените можат да се обратат до Државниот инспекторат за труд или до синдикалните организации за заштита на своите права.

Добро е граѓаните да ја зачуваат документацијата за исплатата, како и евентуалните писмени пораки со кои од нив се бара враќање на средствата.

Што ако парите не пристигнат до крајот на декември?

Работниците што ги исполнуваат условите, а нема да добијат регрес за годишен одмор, можат да побараат заштита на своите права преку надлежните институции, а по потреба и преку судска постапка.

Фактот што завршила календарската година не значи дека неисплатеното побарување автоматски исчезнува.

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К-15 за многу домаќинства претставува износ со кој можат да покријат неколку месечни сметки за електрична енергија, рата од станбен кредит или дел од трошоците за претстојните празници.

Токму затоа е важно вработените да знаат дека станува збор за право што произлегува од колективните договори, а не за награда што зависи исклучиво од добрата волја на работодавачот.