Голем број вработени во Македонија кога ќе ја добијат месечната плата проверуваат само колку пари им пристигнале на банкарската сметка. Малкумина, пак, обрнуваат внимание на тоа колкав дел од нивната бруто-плата се издвојува за пензиско, здравствено и осигурување во случај на невработеност.

Со декемвриската плата завршува периодот за кој беа утврдени изменетите стапки на придонесите од задолжителното социјално осигурување во Македонија. Од јули годинава поголем дел од бруто-платата на вработените се издвојува за пензиско осигурување, а значително помал за осигурување во случај на невработеност. Иако вкупното оптоварување на платите остана непроменето, се промени распределбата на парите што секој месец се издвојуваат за социјално осигурување.

Токму во овој дел во текот на 2026 година беа направени значајни промени.

Колку од платата се издвојува за пензиско и здравствено осигурување?

Со измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, објавени во Службен весник бр. 148 од 6 јули 2026 година, беше направена прераспределба на стапките на придонесите.

Вид на придонес До јуни 2026 Јули – декември 2026 Пензиско и инвалидско осигурување 18,8% 19,9% Здравствено осигурување 7,5% 7,5% Осигурување при повреда на работа 0,5% 0,5% Осигурување при невработеност 1,2% 0,1% Вкупно 28% 28%

Иако вкупната стапка остана 28 проценти, поголем дел од парите се насочува кон пензиското осигурување.

Колкава е разликата кај вработените?

Кај граѓанин со бруто-плата од 75.000 денари, до јули за пензиско и инвалидско осигурување се издвојуваа 14.100 денари месечно, додека со измените овој износ се зголеми на 14.925 денари.

Во зависност од висината на бруто-платата, дополнителните средства насочени кон пензиското осигурување во шестмесечниот период изгледаат вака:

Бруто-плата Месечна разлика Разлика за шест месеци 45.000 денари 495 денари 2.970 денари 60.000 денари 660 денари 3.960 денари 75.000 денари 825 денари 4.950 денари 90.000 денари 990 денари 5.940 денари 120.000 денари 1.320 денари 7.920 денари

Овие пари не се дополнителен трошок за вработените или работодавачите, туку се резултат на прераспределбата на постојните придонеси.

Граѓаните можат да проверат колку од нивната плата се издвојува за придонеси и данок преку калкулаторот на Денар за нето и бруто-плата.

Што ќе се случува со јануарската плата?

Според законските измени и официјалното известување на Управата за јавни приходи, изменетите стапки се применуваат заклучно со исплатата на платата за декември 2026 година.

Доколку во меѓувреме не бидат донесени нови законски измени, од јануарската плата повторно ќе се применуваат претходните стапки на придонесите.

Тоа би значело намалување на придонесот за пензиско осигурување на 18,8 проценти и враќање на придонесот за осигурување во случај на невработеност на 1,2 проценти.

Дали граѓаните ќе добијат повисоки плати во 2027 година?

Самото враќање на претходните стапки не би предизвикало промена на нето-платата, бидејќи вкупната стапка на социјалните придонеси останува непроменета.

Сепак, врз конечниот износ на платата во 2027 година може да влијаат и други параметри, меѓу кои висината на личното даночно ослободување, минималната основица за придонеси и евентуалните дополнителни законски измени.

Затоа, конечните пресметки за следната година ќе зависат од официјалните параметри што ќе важат во 2027 година.

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За вработените, редовната проверка на пресметката на месечната плата е важна не само за да знаат колку пари добиваат на сметка, туку и колку средства се издвојуваат за нивното здравствено осигурување и идната пензија.

Б.С.