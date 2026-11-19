Расипан фрижидер, итна поправка на автомобил или ненадејно патување можат да го нарушат и внимателно испланираниот месец. Редовните сметки продолжуваат да пристигнуваат, а дополнителниот трошок бара пари веднаш.

Со издвојување од 2.000 денари месечно, за резерва од 30.000 денари се потребни 15 месеци. Со 3.000 денари, целта се достигнува за десет месеци. Но и помала сума собрана дотогаш може да помогне кога ќе пристигне расход што не може да чека.

Токму за вакви ситуации служи семејната финансиска резерва. Нејзината големина зависи од приходите, обврските и ризиците на домаќинството. Експертите нагласуваат дека нема еден износ соодветен за сите и дека и мала заштеда може да обезбеди одредена финансиска сигурност.

Како изгледа патот до 30.000 денари

За примерот на Денар избравме почетна цел од 30.000 денари.

Месечно издвојување Време до 30.000 денари 1.000 денари 30 месеци 1.500 денари 20 месеци 2.000 денари 15 месеци 3.000 денари 10 месеци 5.000 денари 6 месеци

Математичка пресметка со почетна заштеда од нула, редовно издвојување и без повлекувања. Не се пресметани камата, надоместоци или промена на куповната моќ. Целта од 30.000 денари е илустративна, а не универзална препорака.

Табелата покажува и зошто целта понекогаш изгледа далечна. Ако семејството може да одвои 1.000 денари, потребни се две и пол години.

Но по шест месеци веќе би имало 6.000 денари. Тоа можеби нема да покрие поголема поправка, но може да намали колку толку од износот кој треба да се обезбеди од друго место.

Регистрацијата не е непредвиден трошок

Важно е резервата да се разликува од парите за познати годишни обврски.

Ако регистрацијата на автомобилот пристигнува секој декември, нејзиниот датум е предвидлив. Истото важи и за договорена премија за осигурување или годишна претплата.

За тие расходи е потребно посебно планирање. Во спротивно, парите што ги сметаме за резерва однапред се наменети за нешто друго.

Оваа разлика ја обработивме и во пресметката колку навистина останува од платата кога ќе се вклучат годишните трошоци.

Што ако расходот пристигне пред да се собере целта

Да претпоставиме дека домаќинството издвојува по 2.000 денари месечно. По пет издвојувања има 10.000 денари, а потоа пристигнува непланирана поправка од 18.000 денари.

Ако ги употреби сите заштедени пари, ќе треба да обезбеди уште 8.000 денари. Резервата не го решила целиот проблем, но го намалила недостигот.

По користењето, следната задача е постепено да се обнови. Потрошената резерва за вистинска непредвидена потреба ја исполнила својата намена.

Притоа, можноста за повторно издвојување зависи и од веќе преземените обврски. Како што покажавме во текстот како неколку мали рати се собираат во поголем месечен товар, истиот приход често веќе има повеќе намени.

Износот мора да одговара на реалниот буџет

Редовно издвојување од 5.000 денари нема смисла ако поради него недостигаат пари за храна, сметки или други неопходни обврски.

Кај домаќинство со променливи приходи, издвојувањето може да биде различно секој месец. Тогаш и рокот до целта ќе се менува.

Корисно е резервата да биде јасно одвоена од парите за секојдневно трошење, достапна кога е потребна, а евентуалните трошоци за нејзино чување да бидат проверени.

Не мора веднаш да се соберат 30.000 денари за да постои корист од заштедата. Првата цел може да биде помала сума што семејството навистина може да ја издвои и да ја задржи за непредвидена потреба.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.