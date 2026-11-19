Со издвојување од 2.000 денари месечно, за резерва од 30.000 денари се потребни 15 месеци. Со 3.000 денари, целта се достигнува за десет месеци. Но и помала сума собрана дотогаш може да помогне кога ќе пристигне расход што не може да чека.
Расипан фрижидер, итна поправка на автомобил или ненадејно патување можат да го нарушат и внимателно испланираниот месец. Редовните сметки продолжуваат да пристигнуваат, а дополнителниот трошок бара пари веднаш.
Токму за вакви ситуации служи семејната финансиска резерва. Нејзината големина зависи од приходите, обврските и ризиците на домаќинството. Експертите нагласуваат дека нема еден износ соодветен за сите и дека и мала заштеда може да обезбеди одредена финансиска сигурност.
Како изгледа патот до 30.000 денари
За примерот на Денар избравме почетна цел од 30.000 денари.
Месечно издвојување
Време до 30.000 денари
1.000 денари
30 месеци
1.500 денари
20 месеци
2.000 денари
15 месеци
3.000 денари
10 месеци
5.000 денари
6 месеци
Математичка пресметка со почетна заштеда од нула, редовно издвојување и без повлекувања. Не се пресметани камата, надоместоци или промена на куповната моќ. Целта од 30.000 денари е илустративна, а не универзална препорака.
Табелата покажува и зошто целта понекогаш изгледа далечна. Ако семејството може да одвои 1.000 денари, потребни се две и пол години.
Но по шест месеци веќе би имало 6.000 денари. Тоа можеби нема да покрие поголема поправка, но може да намали колку толку од износот кој треба да се обезбеди од друго место.
Регистрацијата не е непредвиден трошок
Важно е резервата да се разликува од парите за познати годишни обврски.
Ако регистрацијата на автомобилот пристигнува секој декември, нејзиниот датум е предвидлив. Истото важи и за договорена премија за осигурување или годишна претплата.
За тие расходи е потребно посебно планирање. Во спротивно, парите што ги сметаме за резерва однапред се наменети за нешто друго.