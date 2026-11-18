Забраната за мобилни телефони во училиштата има ефект на додавање на една до две недели настава во учебната година. Ова сочинува околу половина од доцнењата во учењето што американските ученици ги доживеале помеѓу 2013 година и пандемијата COVID-19.

Нова американска студија потврди дека забраната за мобилни телефони во училиштата ги подобрува постигнувањата на учениците. Научниците сега сакаат да истражат како употребата на мобилни телефони надвор од училницата влијае на доцнењата во учењето, а податоците од мултимилијардерската спогодба на Мета постигната претходно оваа година би можеле да им помогнат, објавува The Verge.

Ова е според резултатите од студијата спроведена од истражувачи од Универзитетот Харвард и колеџот Дартмут во соработка со академската група NWEA. Податоците беа анализирани врз основа на податоци од тестирање од 3,3 милиони ученици од 4.600 училишта помеѓу учебната 2021-22 година и 2025-26 година, и вклучуваа и училишта со и без забрана.

Том Кејн, директор на Центарот за истражување на образовните политики на Харвард, вели дека тоа е скромно подобрување, но ефектот бил очекуван.

Претходните студии за забрана на мобилни телефони во училиштата покажаа позитивни ефекти врз академските постигнувања, но многу од нив ги испитуваа училиштата надвор од Соединетите Американски Држави. Претходна национална студија во Соединетите Американски Држави ги анализираше постигнувањата врз основа на просеците во училиштата, за разлика од оваа студија, која се базира на податоци за секој поединечен ученик.

Истражувачите рекоа дека овој пристап им овозможил подобро да контролираат различни фактори. Тие исто така можеле да забележат како забраната влијаела врз учениците со најдобри и најниски резултати.

Покрај тоа што даваат увид во влијанието на новата технологија врз учењето, наодите од студијата исто така сугерираат дека забраната на мобилните телефони е економичен начин за подобрување на постигнувањата на учениците.