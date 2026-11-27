Чоколадото и натаму чини 100 денари, но наместо 100 грама, во пакувањето има 80. На каса плаќате исто, а цената за иста количина е повисока за 25%. Поскапувањето се крие во грамажата, иако бројката на ценовникот не се променила.
Овој механизам е познат како „шринкфлација“ или намалување на количината на производот со задржување на истата цена. Британската статистичка служба го објаснува како ситуација во која потрошувачот плаќа ист износ, но добива помалку.
За домашниот буџет, разликата станува видлива кога треба повторно да го купите производот порано отколку што сте очекувале.
Како 20% помалку стануваат 25% поскапо?
Да споредиме две пакувања од ист производ, со непроменет состав и квалитет.
Ставка
Претходно пакување
Ново пакување
Цена
100 денари
100 денари
Количина
100 грама
80 грама
Цена за 100 грама
100 денари
125 денари
Цена за килограм
1.000 денари
1.250 денари
Илустративна пресметка на Денар. Износите и грамажите се претпоставени и не се однесуваат на конкретен бренд.
Количината е намалена за 20%, но цената по килограм е зголемена за 25%.
Причината е во основата на споредбата. За да добиете 100 грама по новата цена, математички треба да платите 125 денари. Значи, за истото количество ви требаат 25 денари повеќе.
Порано четири пакувања, сега пет
Во нашиот пример, четири стари пакувања давале вкупно 400 грама и чинеле 400 денари.
Четири нови пакувања чинат исто, но даваат 320 грама. За повторно да купите 400 грама, потребни се пет пакувања и 500 денари.
На поединечната сметка нема поскапо парче, но за истата потрошувачка, домаќинството плаќа 100 денари повеќе.
Токму затоа споредбата само на цените на пакувањата може да даде погрешна слика.
Истото важи и кога цената малку ќе се намали
Да претпоставиме дека пакувањето од 100 грама чинело 100 денари, а новото од 80 грама се продава за 90 денари.
На прв поглед, производот е поевтин за 10 денари. Но пресметаната цена за 100 грама сега е 112,50 денари.
Иако едно пакување чини помалку, истата количина е поскапа за 12,5%.
Ова покажува зошто ознаката „пониска цена“ треба да се чита заедно со нето-количината.
Проверете ја грамажата, литрите и бројот на парчиња
При следното купување споредете ја цената по килограм, литар или парче. Ако не е прикажана, поделете ја цената со количината и сведете ги производите на иста мерка.
Проверете го и составот. Две пакувања со сличен изглед не мора да содржат идентичен производ, па цената по килограм е само еден дел од споредбата.
Кај средства за перење или чистење, важни се и концентрацијата и препорачаното дозирање. Помало шише не мора да значи помалку употреби ако производот е поконцентриран.