Овој механизам е познат како „шринкфлација“ или намалување на количината на производот со задржување на истата цена. Британската статистичка служба го објаснува како ситуација во која потрошувачот плаќа ист износ, но добива помалку.

Чоколадото и натаму чини 100 денари, но наместо 100 грама, во пакувањето има 80. На каса плаќате исто, а цената за иста количина е повисока за 25%. Поскапувањето се крие во грамажата, иако бројката на ценовникот не се променила.

За домашниот буџет, разликата станува видлива кога треба повторно да го купите производот порано отколку што сте очекувале.

Како 20% помалку стануваат 25% поскапо?

Да споредиме две пакувања од ист производ, со непроменет состав и квалитет.

Ставка Претходно пакување Ново пакување Цена 100 денари 100 денари Количина 100 грама 80 грама Цена за 100 грама 100 денари 125 денари Цена за килограм 1.000 денари 1.250 денари

Илустративна пресметка на Денар. Износите и грамажите се претпоставени и не се однесуваат на конкретен бренд.

Количината е намалена за 20%, но цената по килограм е зголемена за 25%.

Причината е во основата на споредбата. За да добиете 100 грама по новата цена, математички треба да платите 125 денари. Значи, за истото количество ви требаат 25 денари повеќе.

Порано четири пакувања, сега пет

Во нашиот пример, четири стари пакувања давале вкупно 400 грама и чинеле 400 денари.

Четири нови пакувања чинат исто, но даваат 320 грама. За повторно да купите 400 грама, потребни се пет пакувања и 500 денари.

На поединечната сметка нема поскапо парче, но за истата потрошувачка, домаќинството плаќа 100 денари повеќе.

Токму затоа споредбата само на цените на пакувањата може да даде погрешна слика.

Истото важи и кога цената малку ќе се намали

Да претпоставиме дека пакувањето од 100 грама чинело 100 денари, а новото од 80 грама се продава за 90 денари.

На прв поглед, производот е поевтин за 10 денари. Но пресметаната цена за 100 грама сега е 112,50 денари.

Иако едно пакување чини помалку, истата количина е поскапа за 12,5%.

Ова покажува зошто ознаката „пониска цена“ треба да се чита заедно со нето-количината.

Проверете ја грамажата, литрите и бројот на парчиња

При следното купување споредете ја цената по килограм, литар или парче. Ако не е прикажана, поделете ја цената со количината и сведете ги производите на иста мерка.

Проверете го и составот. Две пакувања со сличен изглед не мора да содржат идентичен производ, па цената по килограм е само еден дел од споредбата.

Кај средства за перење или чистење, важни се и концентрацијата и препорачаното дозирање. Помало шише не мора да значи помалку употреби ако производот е поконцентриран.

А кај храната, поголемото пакување има смисла само ако ќе го искористите, како што покажавме во анализата кога поголемата количина навистина е поевтина.

Сметката може да остане иста, а набавката да трае пократко

За да проверите што се случува со вашите редовни купувања, зачувајте стара сметка и фотографија од грамажата. Следниот пат споредете ги двете бројки.

Не мора да следите секој производ. Неколку намирници што често ги купувате се доволни за да видите дали плаќате повеќе за истото количество.

Цената на пакувањето кажува колку плаќате на каса. Цената за иста количина покажува дали производот навистина поскапел.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.