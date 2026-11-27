Речиси секој граѓанин има барем едно негативно искуство со некоја компанија или институција. За едни тоа е високата сметка за струја, за други банкарската провизија, за трети постапката пред извршител или долгото чекање за здравствена услуга.

Високи сметки, блокирани банкарски сметки, дополнителни провизии, долги административни процедури и чувство на немоќ кога треба да се оствари некое право. Незадоволството на граѓаните во Македонија не е насочено само кон една индустрија или институција. Официјалните извештаи и истражувањата на јавното мислење покажуваат дека проблемот со довербата е многу поширок.

Последните случувања со финансиските друштва повторно го отворија прашањето зошто одредени професии, компании и институции предизвикуваат толку силни негативни реакции во јавноста.

Но, дали проблемот е секогаш во самата дејност или во начинот на кој таа се извршува?

Извршителите и стравот од блокирана сметка

Малку финансиски ситуации можат да предизвикаат толкав стрес како блокирањето на банкарската сметка на која граѓанинот ја прима својата плата или пензија.

Според годишниот извештај на Народниот правобранител за 2025 година, евидентирани се 133 претставки поврзани со постапувањето на извршителите. Годишен извештај 2025

Трошоците за извршување, каматите и начинот на наплата се прашања што редовно предизвикуваат јавни реакции.

Извршителите, сепак, имаат законски утврдена функција. Без механизам за присилна наплата, граѓаните и компаниите што имаат законски побарувања би имале сериозни проблеми да ги наплатат своите средства.

Незадоволството треба да се разгледува преку пропорционалноста на трошоците, законитоста на постапките и заштитата на правата на должниците.

Банките и провизиите што ги плаќаме секој месец

Банките се составен дел од секојдневието на граѓаните. Преку нив примаме плата, плаќаме сметки, купуваме станови и автомобили и ги чуваме нашите заштеди.

Сепак, месечните надоместоци за одржување сметки, провизиите за трансакции, каматните стапки и трошоците за кредитите се честа причина за незадоволство.

Податоците за поплаките во банкарскиот сектор во 2025 година покажуваат дека платежните сметки, присилната наплата и потрошувачките кредити остануваат значајни причини за обраќање на клиентите.

Особено негативно влијание врз довербата има чувството дека граѓанинот плаќа за секоја дополнителна услуга, дури и кога располага со сопствените пари.

Финансиските друштва во центарот на вниманието

Брзите кредити во последните денови се една од најкоментираните финансиски теми во Македонија.

Најавата дека на повеќе од 26.000 граѓани треба да им бидат вратени над 140 милиони денари незаконски наплатени средства дополнително ја актуелизираше дебатата за работењето на финансиските друштва.

Високите трошоци за кредитирање, надоместоците за доцнење и начинот на наплата на долговите се дел од причините за негативните реакции.

Сепак, не сите финансиски друштва имаат исти услови, деловни модели и практики. Незаконското работење на одредени компании не треба автоматски да се припишува на сите учесници во индустријата.

Компаниите за струја, вода и парно

Месечните сметки за комунални услуги се трошок што граѓаните тешко можат да го избегнат.

За разлика од купувањето облека, телефон или автомобил, кај одредени комунални услуги потрошувачите немаат реална можност да изберат друг давател на услугата.

Незадоволството особено може да се зголеми кога граѓаните добиваат неочекувано високи сметки, кога има прекини во снабдувањето или кога рекламациите не се решаваат навреме.

Токму ограничениот избор создава чувство на зависност од компанијата што ја обезбедува услугата.

Телекомуникациските оператори и договорите со ситни букви

Интернетот, мобилната телефонија и телевизијата одамна не се луксуз, туку секојдневна потреба.

Дополнителните трошоци, договорните обврски, квалитетот на интернетот и условите за предвремено раскинување на договорите можат да бидат причина за конфликт меѓу операторите и нивните корисници.

Потрошувачите очекуваат едноставни и разбирливи договори, без непријатни изненадувања кога ќе пристигне месечната сметка.

Осигурителните компании и моментот кога треба да исплатат штета

Граѓаните со години плаќаат за осигурување на автомобилот, домот, здравјето или животот, но вистинската вредност на полисата ја чувствуваат кога ќе настане штета.

Тогаш висината на надоместокот, потребната документација и времетраењето на постапката стануваат најважни.

Извештаите на Агенцијата за супервизија на осигурување покажуваат дека основот за исплата и висината на надоместокот се меѓу причините за поднесување претставки од осигурениците. Агенцијата за супервизија на осигурување

За осигурителните компании, токму начинот на кој ги решаваат штетите има големо значење за долгорочната доверба на клиентите.

Трговците и сервисите

Според годишниот извештај на Организацијата на потрошувачите на Македонија за 2025 година, од 1.978 советувања реализирани преку бирото во Скопје, 634 поплаки се однесувале на гаранции и сервисирање производи.

Купувањето нов производ најчесто е едноставно, но кога истиот ќе се расипе, граѓаните понекогаш се соочуваат со долги процедури и префрлање на одговорноста меѓу продавачот, увозникот и сервисот.

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Судството и институционалната недоверба

Проблемот со довербата не завршува кај приватните компании.

Истражувањето на Институтот за демократија „Социетас цивилис“, спроведено во периодот од 27 февруари до 10 март 2026 година на 1.002 испитаници, покажува дека судството добило просечна оценка за доверба од 3,5, а Јавното обвинителство 3,6, на скала од еден до десет.

Кога граѓаните немаат доверба во институциите што треба да ги заштитат нивните права, незадоволството од компаниите и јавните услуги може дополнително да се продлабочи.

Што е заедничко за сите овие дејности?

Без разлика дали станува збор за банка, извршител, финансиско друштво, осигурителна компанија или јавно претпријатие, постојат неколку фактори што можат да предизвикаат незадоволство:

Неочекувани или недоволно објаснети трошоци.

Недоволна транспарентност.

Сложени договори и административни процедури.

Долготрајно решавање на поплаките.

Чувство на немоќ кај граѓаните.

Ограничена можност за избор на друг давател на услугата.

Граѓаните не очекуваат сите услуги да бидат бесплатни, ниту компаниите да работат без профит. Но, очекуваат да знаат за што плаќаат, да добијат соодветна услуга и да бидат третирани со почит кога имаат проблем.

Довербата не се гради со реклами, промотивни кампањи и големи ветувања, туку со начинот на кој компаниите и институциите постапуваат кога граѓаните имаат потреба од нив.

На крајот, останува прашањето – со кои компании или институции вие имате најлошо искуство?