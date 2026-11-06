Боксерки или слип-гаќи? Истражување открива што е подобро за плодноста кај мажите

Научници од Универзитетот за наука и технологија во Кина спровеле истражување на речиси 27.000 мажи, кои самите пријавиле дали носат широка или тесна долна облека. Анализата на нивната семена течност покажала дека квалитетот и количеството на сперматозоидите се помали кај мажите кои претпочитаат тесни гаќи, пишува „Daily Mail“.

Дилемата дали се подобри боксерките или тесните слип-гаќи со децении ги дели мажите, а ново истражување нуди одговор за оние кои се грижат за својата плодност.

„Тесната долна облека е поврзана со послаб квалитет на семената течност, како и со поголема зачестеност на еректилна дисфункција и предвремена ејакулација. Изборот на широка долна облека претставува едноставна промена во животните навики која може да помогне во зачувувањето на квалитетот на семената течност и сексуалната функција“, објаснил истражувачкиот тим.

Во последните децении, истражувањата покажуваат дека квалитетот на семената течност кај мажите ширум светот опаѓа. Веќе се утврдени неколку фактори кои придонесуваат за тоа, меѓу кои животниот стил, влијанијата од околината и ризиците на работното место. Сепак, досега не беше целосно јасно дали изборот на долна облека влијае врз плодноста и сексуалната функција.

„Според нашите сознанија, мал број обемни истражувања директно ја испитувале поврзаноста меѓу видот на долната облека и резултатите од прашалниците за еректилна дисфункција или предвремена ејакулација“, навел тимот во студијата објавена во списанието „Asian Journal of Andrology“.

Во истражувањето учествувале повеќе од 26.000 мажи

За да дојдат до одговор, научниците анализирале податоци од 26.836 мажи. Учесниците најпрво пополниле прашалници за тоа каква долна облека претпочитаат – широки боксерки или тесни слип-гаќи, танга и тесни боксерки. Потоа дале примерок од семена течност за анализа.

Резултатите потврдиле дека тесната долна облека е поврзана со послаб квалитет и помало количество сперматозоиди.

Истражувачите објаснуваат дека причината е тоа што тесната долна облека ја зголемува температурата во скротумот, што предизвикува низа последователни реакции.

„Во споредба со пошироката долна облека, тесните гаќи ја зголемуваат температурата во скротумот за 0,5 до 1 степен Целзиусов“, наведуваат научниците.

„Ова зголемување е доволно за да го наруши складирањето на сперматозоидите во надсеменикот и завршната фаза од нивниот развој – спермиогенезата. Тоа ја намалува подвижноста и процентот на сперматозоиди со нормална форма.“

Освен тоа, резултатите откриле поврзаност меѓу тесната долна облека и сексуалната дисфункција.

„Покрај топлинскиот стрес, долготрајното носење тесна долна облека може да го намали лачењето на тестостерон и да доведе до сексуални проблеми“, објасниле истражувачите.

Врз основа на овие наоди, научниците им препорачуваат на мажите кои сакаат да ја зачуваат својата плодност и сексуалното здравје да размислат за изборот на долна облека.

Тие заклучуваат дека видот на долната облека е фактор врз кој лесно може да се влијае, а кој потенцијално може негативно да се одрази врз производството на сперматозоиди, интегритетот на нивната ДНК и машката сексуална функција.

Причини за машката неплодност

Најчеста причина за неплодност кај мажите е лошиот квалитет на семената течност – течноста што содржи сперматозоиди и се исфрла при ејакулација.

Можните причини за абнормална семена течност вклучуваат недостиг на сперматозоиди, односно кога нивниот број е многу мал или воопшто ги нема. Друга причина е слабата подвижност, што значи дека сперматозоидите не се движат правилно и потешко стигнуваат до јајце-клетката. Трета причина е абнормалната форма на сперматозоидите, поради што и тие потешко се движат и ја оплодуваат јајце-клетката.

Многу случаи на абнормална семена течност остануваат необјаснети. Постои поврзаност меѓу зголемената температура на скротумот и намалениот квалитет на семената течност, но не е целосно сигурно дали носењето широка долна облека ја подобрува плодноста.

Тестисите произведуваат и складираат сперматозоиди, па нивното оштетување може сериозно да влијае врз квалитетот на семената течност. До оштетување може да дојде поради инфекција, рак или операција на тестисите. Причини можат да бидат и вродени аномалии, неспуштени тестиси – кога едниот или двата тестиса не се спуштиле во скротумот – или физичка повреда.

Некои мажи се одлучуваат за вазектомија доколку повеќе не сакаат да имаат деца. Постапката подразбира пресекување и затворање на каналите низ кои сперматозоидите се пренесуваат од тестисите, поради што семената течност повеќе не содржи сперматозоиди. Вазектомијата може да се поништи, но таквите зафати најчесто не се успешни.

Хипогонадизмот е состојба на абнормално ниско ниво на тестостерон, машкиот полов хормон кој учествува во создавањето на сперматозоидите. Причините можат да бидат тумор, употреба на нелегални дроги или Клинефелтеров синдром – ретка состојба при која мажот се раѓа со вишок женски хромозом.

Одредени видови лекови и дроги понекогаш можат да предизвикаат проблеми со плодноста. Сулфасалазинот, противвоспалителен лек, може привремено да го намали бројот на сперматозоиди. Анаболичките стероиди, кои често нелегално се користат за зголемување на мускулната маса, при долготрајна употреба го намалуваат бројот и подвижноста на сперматозоидите.

Хемотерапијата може сериозно да го намали производството на сперматозоиди, а некои билни препарати, како екстрактот од кинеското растение „Tripterygium wilfordii“, можат да влијаат врз нивното производство или да ја намалат големината на тестисите. Нелегалните дроги, како марихуаната и кокаинот, исто така можат да влијаат врз квалитетот на семената течност.