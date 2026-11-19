Ова е илустративен пример, но покажува зошто одлуката меѓу поправка и замена бара повеќе од споредба на цените во сервис и продавница.

Ако поправката на стариот фрижидер чини 8.000 денари, а новиот 28.000, разликата е 20.000 денари. Дури и ако новиот штеди по 2.000 денари струја годишно, би биле потребни десет години таа разлика да се надомести само преку пониската потрошувачка.

Важни се состојбата на апаратот, видот на дефектот, очекуваната потрошувачка и можноста по поправката да продолжи сигурно да работи.

Колкава заштеда навистина носи новиот апарат

Да претпоставиме дека стариот фрижидер, по поправката, би трошел 400 киловат-часа годишно, а новиот 200. За математичкиот пример користиме цена од 10 денари за киловат-час.

Ставка Поправен стар фрижидер Нов фрижидер Почетен трошок 8.000 денари 28.000 денари Претпоставена годишна потрошувачка 400 kWh 200 kWh Годишен трошок за струја при 10 денари/kWh 4.000 денари 2.000 денари Почетен трошок и струја за пет години 28.000 денари 38.000 денари

Пресметка на Денар со претпоставени цени и потрошувачка, а не понуда или споредба на конкретни модели. Не се вклучени идни поправки, достава, отстранување на стариот апарат, финансиски трошоци или преостанатата вредност на уредите. Цената од 10 денари/kWh е илустративна, не актуелен тарифен став.

Под овие претпоставки, поправката би барала 10.000 денари помалку во првите пет години. Но резултатот важи само ако стариот апарат продолжи да работи без дополнителни поправки и ако потрошувачката остане како во примерот.

Не е доволно само да пишува дека е штедлив

Кај нов фрижидер треба да се погледне декларираната годишна потрошувачка во kWh, а не само буквата на енергетската класа. Европската комисија ја наведува годишната потрошувачка како еден од податоците на енергетската ознака за фрижидери и замрзнувачи.

Споредбата има најмногу смисла меѓу уреди со сличен капацитет и функции. Поголем апарат може да има добра енергетска класа, но да троши повеќе киловат-часа од помал модел.

За стариот уред, пак, не треба автоматски да се претпоставува потрошувачка само според возраста. Декларацијата, и кога е изводливо, мерење во репрезентативен период можат да дадат подобра основа.

Што треба да каже сервисерот

Пред одлуката побарајте дијагноза и понуда од сервисерот што јасно покажува кои делови и услуги се вклучени.

Прашајте дали дефектот е изолиран, дали има други забележани проблеми и каква гаранција се дава за извршената поправка. Ако апаратот е под гаранција, прво проверете ги условите за сервисирање.

Како што обработивме и во текстот за цените и разликите меѓу сервисните интервенции, ист симптом не мора да значи ист дефект или ист трошок.

Едно е замена на конкретен дел кај исправен уред, а друго е поправка на апарат што веќе има повеќе проблеми и повторени интервенции.

Поевтината одлука мора да биде и изводлива

Дури и кога новиот апарат има подобра долгорочна пресметка, семејството треба да обезбеди пари за купувањето денес. Ако се плаќа на рати, во споредбата треба да влезе вкупниот износ за плаќање.

Ваквите ситуации покажуваат и зошто е корисна резервата за непредвидени трошоци. Таа остава повеќе простор да се избере решение според состојбата на апаратот, наместо само според моментално достапните пари.

Поправката не е секогаш поевтина, а новиот апарат не се исплаќа автоматски преку струјата. Добрата одлука ги спојува сервисната проценка, реалната разлика во потрошувачката и вкупниот трошок што домаќинството може да го поднесе.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.