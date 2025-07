Си-Ен-Ен: Трамп му рекол на Путин дека ќе ја бомбардира Москва ако тргне на Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп на приватен состанок на донатори во 2024 година изјави дека еднаш се обидел да го одврати рускиот претседател Владимир Путин од напад врз Украина, заканувајќи се дека во тој случај ќе ја „бомбардира Москва“, пренесува Си-Ен-Ен.

„Му реков на Путин: „Ако влезете во Украина, ќе ја бомбардирам Москва. Немам друг избор“, може да се слушне Трамп на видеото од состанокот на донаторите.

„И потоа Путин рече: „Не ти верувам.“ Но, ми веруваше 10 проценти“, додаде Трамп.

Американскиот претседател, исто така, тврдеше дека испратил слична порака до кинескиот претседател Си Џинпинг, предупредувајќи го дека САД ќе го бомбардираат Пекинг доколку Кина го нападне Тајван.

‼️‼️‼️ BIG NEWS – “I told Putin: I’ll bomb the hell out of Moscow” — CNN publishes leaked audio from Trump’s closed-door meeting



CNN has released an audio recording from a 2024 private dinner with Donald Trump, in which he speaks to his donors. In the recording, Trump recalls… pic.twitter.com/xdqKiBWFxl