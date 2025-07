Продолжува пресметката меѓу Маск и Трамп: „Ќе изгуби, дури и да ми биде тоа последно“

Во понеделник, на 30 јуни, технолошкиот милијардер Илон Маск објави серија постови на социјалните мрежи во кои го критикуваше даночниот и фискалниот закон на американскиот претседател Доналд Трамп и им се закани на политичарите кои гласаат за него дека противкандидатот на прелиминарните избори ќе биде финансиран од најбогатиот човек во светот.

„Секој член на Конгресот кој водеше кампања за намалување на владините трошоци, а потоа веднаш гласаше за најголемото зголемување на долгот во историјата, треба да се поклони од срам!“, напиша Маск на својата социјална мрежа X.

„И тој ќе ги изгуби прелиминарните избори следната година, дури и ако тоа е последното нешто што го правам на оваа Земја“, рече тој. Во друг пост, Маск ја нападна онаа што ја нарече „демократско-републиканска унипартија“, велејќи дека ако „овој луд закон за трошење биде усвоен, Американска партија ќе биде формирана следниот ден“.

„Време е за нова политичка партија на која навистина ѝ е грижа за народот“, напиша тој во друг пост, нарекувајќи ги Соединетите Американски Држави „земја со една партија – PORKY PIG PARTY!!“.

