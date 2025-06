АМЕРИКА ТОНЕ ВО ХАОС, СЕ СПРЕМА ВИСТИНСКИ ПЕКОЛ! Трамп направи потег што не е виден повеќе од 30 години

Во Америка избувна хаос, а Лос Анџелес изгледа како воена зона по дводневните протести поради рациите врз нелегалните имигранти во најнаселениот град во Калифорнија, што го натера претседателот Доналд Трамп да нареди распоредување на 2.000 припадници на Националната гарда.

Протестите во Лос Анџелес започнаа во петокот, кога демонстрантите се собраа во близина на федералната зграда во центарот на градот, откако десетици беа уапсени во рации врз нелегални имигранти низ градот – најмалку 44 лица, според АП.

Полицијата во опрема за немири употреби солзавец и шок-бомби за да ги растера толпите во центарот на Лос Анџелес и во областа Парамаунт на југоистокот на градот во текот на два дена, а властите објавија повеќе апсења во саботата.

Апсењата доаѓаат во време на репресивни мерки на Трамп против имиграцијата, кои вклучуваат бранови рации и депортации низ целата земја.

